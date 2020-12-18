COVID-19 и ограничения для Церкви: епископы просят учесть их мнение

Европейские иерархи одобряют меры по борьбе с COVID-19, но считают, что некоторые предписания для верующих следовало обсудить с Церковью.

Комиссия епископских конференций Евросоюза обратилась к Европейской комиссии в связи с изложенной 2 декабря стратегией по борьбе с COVID-19 в зимний период. Католические епископы просят в большей степени привлечь религиозные власти к принятию решений, касающихся богослужений, полностью уважая религиозную свободу.

Комментируя это воззвание епископов в интервью Vatican News, генеральный секретарь Комиссии священник Мануэль Барриос Прието отметил, что в целом епископы одобряют рекомендации Еврокомиссии (не имеющие обязательного характера), поскольку они продиктованы здравым смыслом, однако в том, что касается литургии, эти предписания следовало обсудить с Церковью, что предусмотрено договорами Евросоюза.

Право на культ – подчеркнул Барриос Прието, — тесно связано с основоположным правом на религиозную свободу, которое следует уважать, но не только: в сумрачные моменты, в моменты одиночества возможность совершать христианские богослужения для многих крайне важна, и это — жизненная необходимость».



Источник: Vatican News