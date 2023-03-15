Что значит быть сегодня апостолом? Общая аудиенция Папы Франциска 15 марта

В среду утром, в продолжение цикла катехизических наставлений об апостольском рвении, Папа Франциск посвятил общую аудиенцию размышлениям, основанным на «школе Второго Ватиканского собора». Передает русская служба Vatican News.

Отвечая на вопрос, что значит быть «апостолом» в наши дни, Святейший Отец напомнил, что под этим словом обычно подразумевается кто-то из двенадцати учеников, избранных Иисусом; порой так называют некоторых святых или, в более общем смысле, епископов. Однако любой христианин призван быть апостолом в Церкви, «которую в Символе веры мы исповедуем как апостольскую».

Апостол, подчеркнул Папа, – это человек, призванный и посланный Христом на миссию, облечённый в силу Святого Духа (см. Ин 20,21-22; Мк 3,14; Мф 10,1-42). Святой Павел представляется в своих посланиях так: «Павел, волею Божиею призванный Апостол» (1 Кор 1,1), «раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к благовестию Божию» (Рим 1,1). Господь призвал его «от утробы матери» возвещать Евангелие среди народов (см. Гал 1,15-16).

«Сегодня опыт Двенадцати и свидетельство Павла бросают вызов и нам, – отметил Епископ Рима. – Они побуждают проверить наши дела и решения, исходя из этих основных положений: всё зависит от безвозмездного призыва Бога; Господь избирает нас также для служения, которое иногда кажется превосходящим наши возможности или не соответствующим нашим ожиданиям; на безвозмездный дар призвания следует отвечать безвозмездно».

Далее Святейший Отец сослался на учительство Второго Ватиканского собора: «Христианское призвание по своей природе есть и призвание к апостольству», и оно охватывает всех учеников Христа: священников, монашествующих и мирян (см. Lumen gentium 32). Призыв Господа даёт им силы действенно и креативно выполнять собственную апостольскую задачу в Церкви, в которой есть разнообразные служения, но её миссия едина. На апостолов и на их преемников Христос возложил обязанность учить, освящать и управлять от Его имени и Его властью. Но и миряне, став участниками священнического, пророческого и царского служения Христа, исполняют в Церкви и в миру свою часть миссии всего Народа Божия (Apostolicam actuositatem 2).

Разнообразие харизмы и служений не должно порождать в церковном теле привилегированные категории: «Хотя по воле Христа одни становятся для других учителями, домоправителями тайн и пастырями, тем не менее между всеми царит истинное равенство в отношении достоинства и общего всем верующим труда по созиданию Тела Христова» (Lumen gentium 32).

Святейший Отец отметил, что вопрос о равном достоинстве требует от христиан «переосмыслить многие аспекты наших взаимоотношений, играющих ключевую роль для евангелизации»:

«Осознаем ли мы, что своими словами можем задеть достоинство других, тем самым разрушая отношения в Церкви? <…> Умеем ли мы слушать, чтобы понять доводы другого человека, или же пытаемся себя навязать?».

Епископ Рима отметил, что надо бояться задавать себе эти вопросы: «Они могут помочь проверить, как мы реализуем наше крещальное призвание и как мы становимся апостолами в апостольской Церкви, то есть служителями для других».