Что значит быть сегодня апостолом? Общая аудиенция Папы Франциска 15 марта

Что значит быть сегодня апостолом? Общая аудиенция Папы Франциска 15 марта

Март 15, 2023

В среду утром, в продолжение цикла катехизических наставлений об апостольском рвении, посвятил общую аудиенцию размышлениям, основанным на «школе Второго Ватиканского собора». Передает русская служба Vatican News.

Отвечая на вопрос, что значит быть «апостолом» в наши дни, Святейший Отец напомнил, что под этим словом обычно подразумевается кто-то из двенадцати учеников, избранных Иисусом; порой так называют некоторых святых или, в более общем смысле, епископов. Однако любой христианин призван быть апостолом в Церкви, «которую в Символе веры мы исповедуем как апостольскую».

Апостол, подчеркнул Папа, – это человек, призванный и посланный Христом на миссию, облечённый в силу Святого Духа (см. Ин 20,21-22; Мк 3,14; Мф 10,1-42). Святой Павел представляется в своих посланиях так: «Павел, волею Божиею призванный Апостол» (1 Кор 1,1), «раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к благовестию Божию» (Рим 1,1). Господь призвал его «от утробы матери» возвещать Евангелие среди народов (см. Гал 1,15-16).

«Сегодня опыт Двенадцати и свидетельство Павла бросают вызов и нам, – отметил Епископ Рима. – Они побуждают проверить наши дела и решения, исходя из этих основных положений: всё зависит от безвозмездного призыва Бога; Господь избирает нас также для служения, которое иногда кажется превосходящим наши возможности или не соответствующим нашим ожиданиям; на безвозмездный дар призвания следует отвечать безвозмездно».

Далее Святейший Отец сослался на учительство Второго Ватиканского собора: «Христианское по своей природе есть и к апостольству», и оно охватывает всех учеников Христа: священников, монашествующих и мирян (см. Lumen gentium 32). Призыв Господа даёт им силы действенно и креативно выполнять собственную апостольскую задачу в Церкви, в которой есть разнообразные служения, но её миссия едина. На апостолов и на их преемников Христос возложил обязанность учить, освящать и управлять от Его имени и Его властью. Но и миряне, став участниками священнического, пророческого и царского служения Христа, исполняют в Церкви и в миру свою часть миссии всего Народа Божия (Apostolicam actuositatem 2).

Разнообразие харизмы и служений не должно порождать в церковном теле привилегированные категории: «Хотя по воле Христа одни становятся для других учителями, домоправителями тайн и пастырями, тем не менее между всеми царит истинное равенство в отношении достоинства и общего всем верующим труда по созиданию Тела Христова» (Lumen gentium 32).

Святейший Отец отметил, что вопрос о равном достоинстве требует от христиан «переосмыслить многие аспекты наших взаимоотношений, играющих ключевую роль для евангелизации»:

«Осознаем ли мы, что своими словами можем задеть достоинство других, тем самым разрушая отношения в Церкви? <…> Умеем ли мы слушать, чтобы понять доводы другого человека, или же пытаемся себя навязать?».

Епископ Рима отметил, что надо бояться задавать себе эти вопросы: «Они могут помочь проверить, как мы реализуем наше крещальное призвание и как мы становимся апостолами в апостольской Церкви, то есть служителями для других».

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