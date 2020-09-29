Что думает Церковь по поводу существования разумной жизни на других планетах?

Что думает Церковь по поводу существования разумной жизни на других планетах? Если это возможно, то посылал ли Бог и туда Своего Сына, чтобы инопланетяне уверовали?

Совместима ли с нашей верой идея о существовании жизни на других планетах? Совместимо ли это с утверждением о том, что человек занимает центральное место в Божьем творении? Эти вопросы уже давно интересуют верующих, и современные философы и богословы пытаются дать на него ответ. Процитируем некоторых из них.

Священник Атос Турки, доцент философии на Богословском факультете Центральной Италии, пишет: «Бог, в которого мы, христиане, веруем, разумеется, обладает достаточной силой, чтобы не ограничиваться необходимым минимумом»: достаточно посмотреть на то, как обширна Вселенная. Бог сотворил не только самое необходимое для возникновения жизни, но и позаботился и о необычайной красоте природы в самых её мельчайших проявлениях.

Человек считается центром Вселенной в силу особенностей его сотворения, его многосложности: подумаем о человеческом мозге, самым мощном компьютере на свете, и о его способности искать смысл жизни. Перед этой способностью «материальное творение, звезды, планеты и все остальное кажутся просто смешными», пишет Турки, объясняя, почему человек является центром Вселенной: «Но ничего из перечисленного не противоречит предположению о том, что на других планетах могут существовать некие формы разумной жизни, то есть жизни, сравнимой с человеческой». Эта гипотеза не является «еретической»: в сотворенном мире «есть место для всех, причем его очень много».

Католический философ предлагает поразмыслить о причине, побудившей Христа воплотиться среди людей: «Давайте придерживаться сказанного в Писаниях. Сын Божий, Иисус Христос, воплотился и вошел в человеческую историю потому, что человек согрешил, а Бог решил его спасти. Бог так возлюбил мир, что послал Своего Сына, чтобы люди имели жизнь (Ин 3,16). Если бы человек не согрешил, не было бы и Воплощения, ведь человек жил бы всегда рядом с Богом». Таким образом, Воплощение стало необходимым для людей, Бог решил вмешаться в определенный момент истории, чтобы возвратить человека, рисковавшего погибнуть, к его участи, то есть к общению с Богом». Что касается «инопланетян», то «если бы и эти живые существа столкнулись с нашими проблемами, ничего бы не помешало Богу устроить нечто подобное Воплощению». Иными словами, «мысль о том, что мы – единственные, уникальные разумные существа, равно как и предположение, что есть и другие разумные существа, более или менее на нас похожие, — эта мысль ничего не меняет в представлениях о Боге-Творце, поскольку Бог не обладает узким кругозором».

Итальянский физик, католик, преподаватель в университете Бикокка, в книге под названием «Одни ли мы во Вселенной?» дает однозначный ответ: не существует никаких инопланетных существ. А вот отец Хосе Габриель Фунес, известный астроном-иезуит и директор Ватиканской обсерватории, думает иначе: «По-моему, такая вероятность есть. Как можно исключить возможность того, что жизнь развилась и в другом месте? Раз на Земле существует многообразие творений, значит, могут существовать и другие создания, в том числе и разумные, которые были сотворены Богом. Это не противоречит нашей вере, потому что мы не можем устанавливать пределы творческой свободе Бога. Если мы, говоря словами святого Франциска, будем считать земные создания братьями и сестрами, то почему нельзя говорить о «внеземном» брате? В любом случае он был бы частью творения». Фунес затем подтверждает идею богослова Турки о Воплощении Иисуса Христа: «Воспользуемся евангельским образом потерянной овцы. Пастырь оставляет девяносто девять овец в овчарне и идет искать ту, которая заблудилась. Давайте представим себе, что в нашей Вселенной есть сто овец, соответствующих разным формам творения. Мы, принадлежащие к человеческому роду, могли бы быть как раз той потерянной овцой, грешниками, нуждающимися в пастыре. Бог сделался человеком во Иисусе, чтобы спасти нас. Поэтому, если бы даже существовали другие разумные создания, не факт, что они нуждаются в искуплении. Они вполне могут пребывать во всецелой дружбе со своим Творцом».

Напомним, что Церковь высказалась по поводу инопланетян еще в далеком 1277 году. Епископ Парижский объявил тогда ересью утверждение о том, что творческая сила Бога ограничена одной лишь Землей. По сей день в Ватикане часто проходят встречи астрономов и астрофизиков, посвященные гипотезе об инопланетной жизни. Католические издания также не пренебрегают этой темой. Так, недавно в газете «Аввенире», которая считается голосом Итальянской епископской конференции, была опубликована статья богослова Джузеппе Танзеллы-Нитти под заголовком «Космическое спасение уже реально, не нужен никакой ´инопланетный Христос´». Автор отмечает, что темы, связанные с космосом, заслуживают внимания в нашу эпоху, поскольку они затрагивают мышление современного человека и поэтому входят теперь в сферу евангелизации и катехизации. Теология призвана рассуждать на эту тему «уравновешенно и компетентно». Для этого, конечно, следует отделить научный поиск от популярных и фантастических представлений о НЛО и инопланетянах из фильмов и обратиться к серьезным источникам. Но прежде всего нужно ставить «правильные вопросы», замечает Танзелла-Нитти, — вопросы, которые естественнонаучные дисциплины ставят перед богословием. Этих правильных вопросов, по мнению автора, всего два. Первый: совместима ли вера в Бога, Творца неба и земли, Единого в Троице, открывшего Себя во Иисусе Христе, с присутствием разумной жизни в космосе? И второй: как соотносится жизнь в космосе с откровением Бога как источника жизни? Вопросы же о том, есть ли за пределами Земли первородный грех, мог ли Бог воплотиться, умереть или не умереть на кресте на других планетах или вообще о присутствии инопланетян на других планетах, по мнению Нитти, не существенны, и богословие не призвано на них отвечать. Почему же? Потому, что сами эти вопросы уже содержат в себе «предвзятые ответы», которые могут обусловить правильный ход мыслей по этой тематике. Богословие не располагает достаточными данными, чтоб отвечать на такие вопросы. Мы не знаем, каким должно или не должно быть домостроительство откровения Бога-Творца и спасения в отношении инопланетных разумных существ.

Но это отсутствие ответов никоим образом не влияет на суть христианской веры. Откровение, история сотворения мира и спасения обретают свое содержание только при встрече с определенным адресатом. Как мы говорим в Символе веры: «Ради нас, людей, и ради нашего спасения». Бог универсален и уникален, и это, несомненно, подразумевает универсальность и уникальность истории космоса – в котором может зародиться жизнь и в каком-то ином месте, — но это не подразумевает уникальности истории откровения и спасения. Христианская вера не содержит в себе каких-либо четких суждений против присутствия в космосе жизни, в том числе разумной, — но в то же время нельзя считать неразумным, по крайней мере до тех пор пока не будет иных фактов, утверждение, что человек уникален и является единственным разумным жителем Вселенной.

Бог Единый в Троице, о Котором мы знаем из еврейско-христианского Откровения, не является ни геоцентричным, ни антропоцентричным, пишет далее Танзелла-Нитти. Бог универсален и трансцендентен, Он обладает творческим всемогуществом, охватывающим все сущее. Так, универсальными являются существование отцовства и сыновства, понимание которого связано с процессом порождения, общим для всего живого. Универсальна концепция Любви-дара, Святого Духа как общения, альтруизма и самоотдачи, — все это универсально для всякого сознания. Воплощение Слова также обладает ценностью универсальной, а не местной. Его главенство над ангелами может быть и выражением главенства над всеми возможными созданиями. Речь идет о главенстве христоцентричном, — хотя нам и не дано знать, как оно осуществляется. Последнее слово на тему инопланетной жизни – не за богословием, а за естественными науками. Богословию, как и всему человечеству, остается только подождать.

Ольга Сакун — Град Ватикан

(Из архива Радио Ватикана, передача от 15 марта 2015 года)

Источник: Vatican News