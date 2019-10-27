Чрезвычайный месяц миссий: новости из Туркменистана

Весь понтификат Папы Франциска посвящён служению отверженным и окраинам. Миссионерское пробуждение позитивно и необходимо для всей Церкви: об этом в интервью католическому агентству Fides заявил отец Анджей Мадей, польский облат-миссионер Девы Марии (OMI) и глава миссии sui iuris в Туркменистане. Священник говорил о Чрезвычайном миссионерском месяце, кульминацией которого стал прошедший 20 октября Всемирный день миссий. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Именно в этот особый месяц католическое духовенство в Ашхабаде, в приходе Преображения Господня, пополнилось третьим священником: к отцу Мадею и отцу Рафалу Хилимонюку присоединился их собрат из Конгрегации облатов, и первым заданием нового пресвитера станет изучение туркменского языка. По этому поводу отец Анджей Мадей сказал следующее: «В нашей миссии мы всегда пользовались русским языком, однако сегодня этого уже недостаточно: число людей, говорящих на этом языке, сокращается. Те, кто приезжают в город из деревень или с окраин, говорят по-туркменски. Это вселяет радость и надежду: знание местного языка откроет новую эру миссии, потому что наконец появится кто-то, кто сможет войти в языковую коммуникацию, а значит и в культуру этого народа. Перед нашей миссией хорошее будущее: здесь, в Туркменистане, мы представляем очень маленькую общину, но шаг за шагом идём вперед, всегда уповая на благодать Бога, Который никогда нас не оставляет», — подчеркнул миссионер.

В Туркменистане проживают 5 миллионов человек, из которых 90% исповедуют ислам. Миссия sui iuris Католической Церкви была учреждена святым Иоанном Павлом II в 1997 году. В течение тринадцати лет присутствие отцов-облатов допускалось лишь в качестве ватиканских представителей: встречи с верующими проходили в частных домах, а Святая Месса совершалась на территории Апостольской нунциатуры в Ашхабаде. В 2010 году правительство Туркменистана официально признало присутствие Католической Церкви. В поместной общине действуют различные церковные группы: библейская, молитвенная, молодёжная, детская, сообщество «Живая роза» и движение «Оазис».