Число погибших в результате взрывов в Шри-Ланке достигло 359

Число погибших в результате серии взрывов, прогремевших в Пасхальное воскресенье на территории Шри-Ланки, достигло 359 человек. Об этом в среду сообщило агентство ТАСС со ссылкой на новостной портал Ada Derana.

Напомним, что утром 21 апреля, в воскресенье Пасхи, в этом островном государстве у юго-восточного побережья Индостана почти одновременно прогремели шесть взрывов. Первый из них раздался в церкви Св. Антония в районе Кочикаде в Коломбо, второй — в церкви Св. Себастьяна в Негомбо в 30 км севернее Коломбо, третий — в церкви в городе Баттикалоа на востоке острова более, чем в 300-х километрах от столицы. Примерно в это же время взрывы прогремели в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Седьмой взрыв позже произошел в районе зоопарка в столичном пригороде Дехивала, восьмой — в жилом комплексе в районе Дематагода. На следующий день был и девятый взрыв, который не сопровождался жертвами. В католических церквях в это время шли пасхальные службы. Среди постояльцев отелей было немало иностранцев, многие из которых прибыли на остров туристами, чтобы отметить Пасху в экзотическом месте. Официально называют цифру в 35 погибших иностранцев: это американские, британские и голландские граждане. По крайней мере, два взрыва были осуществлены террористами-смертниками. К настоящему времени задержаны 40 террористов, которые предположительно связаны с мусульманской организацией National Thowheeth Jama’ath и запрещенным в России «Исламским государством», которое взяло ответственность за атаки.