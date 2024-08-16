Великобритания: структура Общества Иисуса призывает защитить мигрантов

После недели беспорядков в британских городах воцарилось спокойствие. Однако чрезвычайное положение не было отменено, а напряженность в связи с жестоким убийством трех девочек в возрасте 6, 7 и 9 лет в школе Саутпорта и покушением на убийство еще десяти детей со стороны сына руандийских иммигрантов все еще ощущается, сообщает Vatican News.

Глава отдела коммуникаций Иезуитской службы беженцев (JRS) Великобритании Лиам Олмарк подчеркнул важность отказа от всех форм расизма и необходимость обеспечения безопасности людей. Он отметил, что демонстрации солидарности продемонстрировали поддержку мигрантов со стороны части британского общества.

Олмарк также указал на роль дезинформации и расистской риторики в разжигании недавних беспорядков. Он подчеркнул, что беженцы часто становятся «козлами отпущения» за проблемы страны.

Служба иезуитов призвала правительство гарантировать безопасность беженцев и мусульманских общин, подвергшихся нападениям. Организация также подчеркнула важность построения будущего, основанного на солидарности и культуре встреч, как призывает Папа Франциск.

Убийство трех девочек 18-летним Акселем Муганвой Рудакубаной, сыном руандийских иммигрантов, спровоцировало самые жестокие беспорядки в Британии с 2011 года.



(На фото — стихийный мемориал памяти невинных жертв в Саутпорте)