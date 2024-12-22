Папа Римский молится о жертвах теракта в Германии

Папа Франциск с глубокой скорбью воспринял известие о трагическом нападении, произошедшем на рождественском рынке в Магдебурге (Германия): в пятницу вечером автомобиль врезался в толпу, унеся жизни по меньшей мере пяти человек, включая девятилетнего ребёнка, и ранив более 200 человек.

В телеграмме соболезнований за подписью госсекретаря кардинала Паролина, адресованной президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру, Святейший Отец выражает духовную близость пострадавшим и признательность «всем, кто оказывает помощь жертвам в эти тяжёлые дни».

Папа Франциск возносит заупокойные молитвы о погибших, «вверяя их Господу Иисусу Христу, надежде нашей, свет Которого сияет во тьме, и от всего сердца испрашивает Божьей поддержки и утешения для всех».



Источник: Vatican News

Опустевшая после трагедии ярмарка в Магдебурге (фото ANSA):