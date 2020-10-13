Четыре швейцарских гвардейца заразились коронавирусом

Гвардейцы с симптомами COVID-19 помещены в изолятор. Пресс-служба Ватикана сообщила о текущих проверках с целью выявления других возможных заражений. Ранее ещё трое жителей и граждан Ватикана были заражены коронавирусом, с лёгкими симптомами. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

По сообщению директора Зала печати Святейшего Престола, в минувшие выходные среди военных Швейцарской гвардии было обнаружено 4 случая заражения COVID-19. Маттео Бруни отметил:

«Все, у кого отмечаются симптомы коронавируса, изолированы. В данный момент проводятся необходимые проверки среди тех, кто, возможно, находился с ними в прямом контакте. В соответствии с постановлениями, изданными на прошлой неделе Губернаторством Государства Града Ватикан, все швейцарские гвардейцы, несущие службу и находящие вне её, носят защитные маски на открытых пространствах и в помещениях, соблюдая предписанные санитарные меры».

Директор пресс-службы добавил, что случаи четырёх гвардейцев добавляются «к трём заражениям, обнаруженным за последние недели среди жителей и граждан государства. Все они имели лёгкие симптомы, и в их отношении были приняты все необходимые меры по изоляции на дому», в том числе «проверки контактировавших с ними лиц».