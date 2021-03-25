Чешские верующие встречают вторую Пасху в режиме коронавирусных ограничений

Уже во второй раз чешские верующие будут встречать Пасху в режиме карантинных мер, введенных для борьбы с пандемией. Присутствие на богослужениях будет ограничено.

Чешская Католическая Церковь рекомендует отказаться от пасхальных процессий. В Великий четверг не будет проводиться обряд омовения ног.

Верующие смогут находиться в храмах только в респираторах и с соблюдением социальной дистанции. Участвовать в Пасхальной Вигилии сможет ограниченное количество верующих. Во многих приходах рекомендуют наблюдать за этой ночной литургией по телевизору или через интернет.

Храм по-прежнему разрешается заполнять на 10% от общего количества мест. Действует запрет на пение, за исключением хора на специально отведенном месте. Останется в силе требование не покидать свой административный район, в том числе и с целью посещения другого храма.

В столице верующие получат возможность присутствовать на богослужении в Пражском Граде, который в обычные дни закрыт для посещения, передает Radio Prague International.