Часовни Света в санктуарии Богоматери Лурдской сильно пострадали от пожара

Половина часовен Света в санктуарии Богоматери Лурдской во Франции была уничтожена пожаром в ночь с 10 на 11 июля 2022 года, хотя огонь быстро взяли под контроль, передает «Седмица» со ссылкой на CNA.

«Еще один тяжелый удар по святыне в Лурде», — написал в Твиттере священник Оливье Рибадо Дюма, настоятель Святилища Богоматери в Лурде, оплакивая разрушение. «Но главное, чтобы обошлось без травм и чтобы паломники могли продолжать молиться в оставшихся часовнях и продолжать ставить свечи», — написал настоятель.

Клир святилища в Лурде оценил ущерб от пожара в сумму более чем в 1,5 миллиона долларов.

Было начато внутреннее расследование, но причиной пожара считается несчастный случай, сообщает французская католическая газета La Croix International. Винсент Неймон, директор по коммуникациям и ресурсам святилища Лурда, предположил, что из-за ветра свеча зажгла деревянный каркас одной из часовен.

Расположенные с 2018 года на берегу напротив того места, где находятся купальни святилища, Часовни Света являются одним из самых тихих мест для уединенной молитвы, рядом с Гротом явлений.

Четыре из восьми разрушенных часовен расположены ниже по реке, протекающей по территории санктуария. Последние две часовни до сих пор использовались для размещения самых тяжелых и больших свечей.

Также была повреждена статуя Богоматери, расположенная рядом с рекой напротив часовни Света. Многие паломники оставляют ей в руках свои четки. Каждый год в этих часовнях используется 380 тонн свечей.

Хотя активность санктуария в Лурде постепенно возросла после пандемии, количество постоянных посетителей едва восстановилось вдвое по сравнению с тем, что было до 2020 года. В то время как епархиальные паломничества больных со всего мира постепенно начали возвращаться к святилищу, в качестве меры предосторожности их ограничили в количестве.