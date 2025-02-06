Чад: Общество Иисусово на служении самым бедным

На фоне сложной политической ситуации в Чаде действует фонд Magis Ets, поставивший перед собой задачу сократить число жертв инфекционных заболеваний. Особое внимание уделяется борьбе с вирусными инфекциями, и в этом контексте первый вакцинированный от гепатита B новорожденный стал символом прогресса и победы в борьбе за здоровье населения.

Фонд Magis Ets, международная миссионерская организация Общества Иисуса, реализует проект «Устойчивое и качественное здравоохранение для земли Тумая». Проект направлен на борьбу с заболеваниями, снижение детской смертности и повышение уровня медицинской помощи в одной из самых бедных стран мира. Одним из значительных успехов стало предотвращение передачи гепатита B от матерей к новорождённым.

По словам Сабрины Аттуро, менеджера проекта, в Чаде проблема гепатита B усугубляется социальной стигматизацией: «Серьёзные трудности возникают при проведении скрининга, особенно среди мужчин и молодёжи, которые нередко не желают определять, являются ли они носителями инфекции».

Чад занимает третье место с конца в рейтинге стран по индексу человеческого развития ООН, а средняя продолжительность жизни здесь составляет всего 54 года. Серьёзными проблемами здравоохранения остаются острый недостаток врачей и медицинского персонала, отсутствие местного производства медикаментов и оборудования. Всё это приходится импортировать, что приводит к значительным расходам и длительным задержкам в поставках. В Чаде практически нет биомедицинских инженеров, поэтому, если ломается оборудование, приходится ждать специалиста или детали от медицинского оборудования, которые могут прибыть из Марокко, Египта или Италии, что занимает долгие месяцы ожидания». К тому же «здравоохранение ещё не признано правом — за всё приходится платить. Даже в отделении скорой помощи необходимо платить за капельницу, за шприцы и остальное», — делится Сабрина Аттуро.

Климатические изменения усугубляют ситуацию в Чаде. Засуха становится всё более продолжительной, экстремальные наводнения, как в 2024 году, приводят к трагическим последствиям. Тысячи людей погибли от обезвоживания и сердечно-сосудистых заболеваний, спровоцированных сильной жарой.

Фонд Magis активно развивает и другие важные направления, такие как сельское хозяйство («общинные огороды» и «зерновые банки») и образование, что является традиционной сферой деятельности Общества Иисуса. Несмотря на многочисленные трудности, работа фонда приносит надежду тысячам людей в Чаде, подтверждая важность комплексного подхода к решению медицинских и социальных проблем.



Источник: русская служба Vatican News