Бывший посол США в Ватикане: Джордж Буш часто советовался с Бенедиктом XVI

Мэри Энн Глендон, представлявшая США в качестве посла при Святейшем Престоле в 2008-2009 годах, опубликовала мемуары, подробно описывающие ее многолетнюю службу в Ватикане. Книга вышла под названием «При дворе трех Пап. Американский юрист и дипломат в последней абсолютной монархии Запада» (In the Courts of Three Popes. An American Lawyer and Diplomat in the Last Absolute Monarchy of the West).

В 1994 году св. Иоанн Павел II назначил Мэри Энн Глендон членом Папской академии социальных наук. В 2004 году она стала президентом этого ватиканского учреждения. В 1995 году представляла Апостольскую столицу на IV Всемирной конференции ООН по правам женщин, проходившей в Пекине. Она была профессором права и преподавала в различных американских университетах, включая Гарвард. Президент Джордж Буш-младший сначала включил Глендон в свой совет по биоэтике, а в 2008 году назначил послом США при Св. Престоле. Она ушла в отставку с этого дипломатического поста в 2009 году, после избрания президентом США Барака Обамы. В 2013 году Папа Франциск включил её в состав Папской комиссии по расследованию в Институте религиозных дел (IOR), также известном как Банк Ватикана, а с 2014 по 2018 год американка была членом правления этого финансового учреждения.

На страницах своих мемуаров автор «с точки зрения американского юриста и верующей мирянки» показала динамику трех последних понтификатов, происходивших в контексте огромных культурных изменений.

Рассказывая о назначении главой делегации Ватикана на Пекинской конференции по правам женщин, экс-посол упомянула, что Иоанн Павел II послал её на форум, чтобы там она являлась «голосом безгласных».

«При Иоанне XXIII и Павле VI дипломаты Св. Престола воздерживались от открытой критики режимов за «железным занавесом», считая это лучшим способом защиты Церкви в этих странах. Однако Иоанн Павел II считал, что главная цель Церкви на общественной арене — дать ясное и последовательное моральное свидетельство. За время его понтификата Ватикан стал ведущим защитником фундаментальных прав человека», — пишет она.

Говоря о своем назначении послом США при Святейшем Престоле, дипломат отмечает, что её кандидатура была отклонена тогдашним сенатором от Делавэра Джо Байденом (нынешний президент Соединенных Штатов, католик). Он был против выдвижения Мэри Энн Глендон на том основании, что «она не зарегистрировалась в качестве иностранного агента» в специальном реестре, когда работала в структурах Ватикана. Мемуарист выразила удивление позицией Байдена, поскольку закон разрешает работу, направленную на поддержку религиозной, школьной, академической или научной деятельности. Она вспоминает, что в итоге получить одобрение Сената на это назначение ей помог Тед Кеннеди, младший брат 35-го президента США Джона Кеннеди.

Мэри Энн Глендон подчеркивает, что Джордж Буш глубоко уважает католическую веру. «Будучи методистом, он хорошо знаком с социальным учением Католической Церкви. Он мог легко говорить ‘по-католически’, и, похоже, ему это нравилось», — пишет она.

Касаясь отношений Буша-младшего и Бенедикта XVI, американка замечает, что «ни один другой президент США никогда не советовался так часто с Папой Римским».



По материалам KAI и Vatican News