Быть счастливой – это значит просто быть…

«Ты счастливый человек?» — полагаю, что подобный вопрос мы слышали не раз, и не раз сами задавали его себе. Так что же это значит, быть счастливым, и можно ли им быть здесь и сейчас, в этом мире, где так много зла? Или счастье возможно лишь там, в Царствии Небесном, а здесь и сейчас нам нужно страдать и ждать…

Лично для меня ответ очевиден, и я на вопрос «счастлива ли я» всегда отвечаю утвердительно. А мне тут же задают следующий вопрос: «Разве можно быть счастливой всегда? Неужели тебе не бывает больно или страшно, неужели тебя никогда не обижают?». Мой ответ – да, человек может быть счастливым всегда и в любой ситуации, даже когда ему больно или страшно, когда его обижают. Но счастье – не в страдании, а в осознании, что ты – не один, что рядом с тобой Господь, Который помогает тебе преодолевать все возникающие на твоем жизненном пути негативные ситуации. Боль, страх, обиды – их не Господь создал, они – то, что творим мы, творим своими руками.

Господь – это любовь и милосердие, терпение и всепрощение, Он предал Себя за нас, Он был распят за наши грехи, Он возжелал, чтобы мы, омытые Его кровью, исцелились, а значит, стали счастливыми. Но приняли ли мы эту Жертву или же продолжаем сами себя распинать своими собственными поступками, рассуждая притом о «кресте» который мы якобы несем?

Так, может быть, стоит принять этот Дар – эту Жертву, и стать счастливым, осознав, что быть счастливым – это значит не избавиться раз и навсегда от страданий, а принимать с верой всё, что происходит с тобой. Ибо любая, пусть даже самая негативная, ситуация способна помочь тебе понять, как же много ты имеешь – самою Божию любовь. Страдаем же мы не потому, что так хочет Бог, не потому, что Он нас наказывает или учит чему-то. Отнюдь, наши страдания – это последствия наших собственных действий или действий других людей, а Господь… – Господь всегда рядом, всегда поддерживает нас, смягчает наше падение, подстилает ту самую соломку, зная, когда и где мы упадем, причем делает это даже если мы сами отрекаемся от Него, забываем о Нем, надеемся лишь на свои собственные силы. «Я сам!», — говорим мы и… падаем, а Он поддерживает нас, помогает подняться и продолжить путь. А что же мы? Поднявшись, мы даже не замечает Того, Кто нам помог.

Лишь придя к вере и воцерковившись, я смогла осознать, как часто я бываю неблагодарной, забываю сказать «спасибо» за то, что Господь поддержал, не дал сделать глупость, смягчил последствия моих же действий, помог разрешить ситуацию. Я часто слышу, что верить – это значит страдать, нести крест, и только по окончании этой земной жизни можно будет насладиться счастьем. Нет, это не так, Господь хочет, чтобы мы были счастливы уже здесь и сейчас, в этом бренном мире. Верующий человек – это счастливый человек, а страдания следует воспринимать разумно. Быть счастливым – это не значит ходить с блаженной улыбкой идиота и говорить, что боль и страдания тебе не знакомы. Нет, они присутствуют в твоей жизни, но ты их больше не воспринимаешь как наказание от Бога или как тяжкий крест, который ты вынужден нести. Быть счастливым – это значит радоваться всему, что есть вокруг тебя, это ощущение того, что Господь рядом, что тебе достаточно лишь попросить, и Он тут же поможет. И если на твои плечи и ложится крест, ты чувствуешь, что он не так уж и тяжел, потому что Господь подставил под него и Свое плечо.

Быть счастливым – это значит быть самим собой, не пытаясь выглядеть кем-то другим. Быть счастливым – это значит

быть честным с самим собой и с Господом. Быть счастливым – это значит просто довериться Богу, но это доверие отнюдь не идентично бездействию. Доверие – это всегда напряженная работа, работа над собой, над ситуацией в которой ты оказался, но работа эта совместная – она твоя, но также и Господа. Ты выступаешь соработником Господа, прислушиваешься к Его советам, однако выбор всё же остается за тобой, ты свободен в нем.

Быть счастливым – это значит воспринимать свою жизнь не как крест, а как подарок от Господа, это значит ценить каждое мгновение и за всё благодарить Господа. Благодарить Его за то, что Он сотворил нас, а для нас – целый мир, за саму нашу жизнь, какой бы она ни была.

Ольга Дубягина (Москва)