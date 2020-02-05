Буркина-Фасо посвящена Непорочному Сердцу Марии

Прислушавшись к просьбам верующих, католический епископат Буркина-Фасо решил посвятить страну Непорочному Сердцу Пресвятой Девы Марии, Богоматери Ягмы. Поместная Церковь молится о возвращении мира в стране, терзаемой террористическими атаками. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В воскресенье 2 февраля тысячи верующих из семнадцати католических епархий Буркина-Фасо и Нигера приняли участие в ежегодном национальном паломничестве к богородичному святилищу Ягмы, маленькому «Лурду» Буркина-Фасо, расположенному в пятнадцати километрах от столицы Уагадугу. В этом году мероприятие проходило на тему «Вместе с Богородицей семья Церкви Божьей возвещает Евангелие милосердия и мира». В конце торжественной Святой Мессы праздника Сретения Господня, которую возглавил архиепископ Дори Высокопреосвященный Лоран Дабире, было зачитано специальное решение епископата Буркина-Фасо: внимая просьбам верующих, иерархи решили посвятить страну Непорочному Сердцу Пресвятой Девы Марии, Богоматери Ягмы.

Комментируя акт посвящения, иерархи, в частности, заявляют: «Это жест доверия, веры и надежды на то, что через Марию, которая ходатайствует о нас, Бог дарует нам победу над злом, грехом и нашими разделениями, а вместе с тем и силу трудиться ради более братского, более справедливого мира, в котором все одинаково важны и каждый вносит свой вклад для дальнейшего развития».

Именно по этой причине – для внесения вклада в общее благо – все епархии этой африканской страны обязались содействовать культуре мира в стране. По сообщению столичного архиепископа кардинала Филиппа Накеллентуба Уэдраого, в декабре 2019 года в Уагадугу была организована молитвенная цепочка, которая продлится весь год. Эта миротворческая инициатива была также высоко отмечена премьер-министром Кристофом Жозефом Мари Дабире, который принял участие в национальном паломничестве к святилищу Ягмы. По словам политика, «эта цепь молитв, организованная всей Церковью, является утешением для всех буркинийцев. Мы очень рады, что церковная семья Буркина-Фасо глубоко обеспокоена вопросами мира и безопасности».

В своей проповеди на Мессе Сретения Господня архиепископ Лоран Дабире говорил о необходимости возвращении мира в государстве, страдающем от многочисленных терактов, и обратился с призывом ко всем гражданам отказаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу мирное сосуществование.

Расположенное на холме богородичное святилище Ягмы является кирпичной репродукцией Лурдского грота. Решением Епископской конференции Буркина-Фасо и Нигера в 1988 году святилище было провозглашено «Центром национального паломничества». С годами число паломников постепенно увеличивалось, и сегодня этот богородичный храм является одним из главных мест паломничества в стране. Святой Иоанн Павел II молился в нём 29 января 1990 года по случаю апостольского визита в Африку: тогда Папа Войтыла посетил Гвинею-Бисау, Кабо-Верде, Мали, Буркина-Фасо и Чад.