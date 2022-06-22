«Будем ходить в мире Христовом». Ведется регистрация на XXX пешее паломничество Минск-Будслав

XXX пешее паломничество из Минска в Будслав начнется 27 июня 2022 г. и пройдет под девизом «Пойдем с миром Христовым». Торжества в Национальном святилище Будславской Божьей Матери пройдут непосредственно 1-2 июля, сообщает Catholic.by.

В этом году после двухлетнего перерыва, вызванного ковидными ограничениями, в Будслав вернутся паломники из разных уголков Белоруссии.

Пешее паломничество из Минска организовано священниками, которые служат в столичном приходе Св. Иоанна Богослова и Св. Максимилиана Кольбе.

Для всех желающих принять участие в пешем паломничестве уже началась регистрация, организаторов групп просят поспешить с заявками.

Онлайн регистрацию можно оформить ЗДЕСЬ >>>

Информационная поддержка будет осуществляться через Instagram и Facebook (запрещены в РФ, — ред.), дополнительно создан чат в Telegram.

По всем организационным вопросам также можно обращаться к ответственным:

+375 (29) 581 10 42 — о. Олег Шпец, SChr

+375 (29) 744 25 38 — о. Владимир Марушевский, SChr