Больше всего храмов в Латвии принадлежит лютеранам и католикам

Согласно данным ежегодного отчета министерства юстиции Латвии, в 2019 году на территории Латвии во владении религиозных общин и организаций находилось 1 021 храм или культовое здание (годом ранее – 1 031).

Больше всего храмов принадлежит Латвийской Евангелическо-Лютеранской Церкви – 295 (годом ранее – 299) и Римско-Католической Церкви Латвии – 274 (в 2018 году – 272).

Латвийской Православной Церкви принадлежат 129 храмов (годом ранее – 128), баптистам – 21, староверам – 71 (годом ранее – 68), адвентистам седьмого дня – 30.

Кроме того, еще 53 храма и культовых здания принадлежат пятидесятникам, 19 – церкви «Новое поколение», 23 – евангельским христианам, 28 – христианам веры евангельской, 15 – Армии спасения, по 11 – методистам, вайшнавам и диевтурам (язычникам), 3 – последователям иудаизма.



Источник: Благовест-инфо