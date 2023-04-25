Богословие: испытание синодальностью

«Богословие: испытание синодальностью»: такова тема международного конгресса, который состоится с 27 по 29 апреля в Папском григорианском университете в сотрудничестве с Генеральным секретариатом Синода епископов.

Как передает Vatican News со ссылкой на пресс-службу университета, конгресс является ответом богословского факультета на призыв, обращенный ко всей Церкви.

«Рассматривая разнообразный опыт и различные взгляды на синодальность, исходящие из синодальных процессов на пяти континентах, данный конгресс намерен изучить условия для такой теологии, которая бы проявила себя и свое призвание к синодальности, с тем чтобы идентифицировать пути к обновленному богословию и в конечном счете заложить основания для осуществления синодального метода в богословии», — говорится в пояснении Папского григорианского университета.

Как отметил декан богословского факультета отец-иезуит Филипп Ренчес, «у синодальности и богословия есть много общего»: «Они находятся в состоянии напряжения между своей основоположной целью — возвещать Иисуса Христа в сегодняшней Церкви посредством притягательного и обновленного языка — и искушением заполнить свою обширную теоретическую природу не всегда ясными идеями».

Вот почему, подчеркнул Ренчес, важно, чтобы богословие и синодальность встретились, прислушались друг к другу и вошли в прямой диалог, чего и требует, собственно, синодальный процесс. Синодальность и богословие, считает декан факультета, могут «многому научиться друг у друга», и именно такая цель стоит перед конгрессом. Он пройдет в три этапа: первый день будет посвящен теме «Взгляды и опыт», во второй день будет обсуждаться «Призвание богословия к синодальности», в третий – «Поиск синодального метода в богословии».