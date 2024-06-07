«Богослов надежды» Юрген Мольтман скончался в возрасте 98 лет

Немецкий протестантский богослов Юрген Мольтман, один из самых известных и влиятельных теологов послевоенной эпохи, скончался в Тюбингене (Германия) в возрасте 98 лет, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт Всемирного совета церквей (ВСЦ).

Юрген Мольтман родился в Гамбурге в 1926 году. Как писал сам богослов в своей автобиографии, его семья не была религиозной, на его приход к вере повлияли травматические переживания во время и после Второй мировой войны. В возрасте 17 лет Мольтман был завербован в Люфтваффе. В 1945 попал в окружение и сдался в плен, после чего провел несколько лет в лагерях для немецких военнопленных в Бельгии и Шотландии, именно там начал читать Новый Завет и богословские книги, познакомился с молодыми христианами. Вернувшись в Германию в 1948 году, Мольтман поступил в Гёттингенский университет, где защитил докторскую диссертацию в 1952-м. Там же познакомился со своей будущей женой Элизабет Мольтман-Вендель (1926-2016) — теологом-феминисткой, соавтором нескольких его книг.

Юрген Мольтманн и Элизабет Мольтманн-Вендель в Германии, 1970 год. Фото: ВСЦ



В 1952-1957 служил пастором лютеранской церкви в пригороде Бремена. С 1958 преподавал богословие в семинарии в Вуппертале, с 1963 – в Боннском университете. С 1967 по 1994 — профессор систематического богословия в Тюбингенском университете.

Активный участник экуменического движения, в 1963-1983 годах был членом комиссии «Вера и порядок» ВСЦ. Богословие Св. Троицы занимало особое место в произведениях Мольтмана. Будучи членом комиссии, Мольтман выступал за использование Никейского символа веры в его оригинальном варианте — без формулы filioque («и от Сына»), принятой в западном христианстве. Благодаря Мольтману в 1979 был принят меморандум, рекомендующий церквям-участницам отказаться от filioque, а чтение Символа веры в изначальной редакции «стало нормой в молитвенной жизни» организации, отмечает сайт ВСЦ.

Как пишет Православная энциклопедия, «одной из основных тем теологии Мольтмана стала взаимосвязь надежды и сострадания, солидарности с угнетенными. По его мнению, теология призвана указать человечеству выход из той ситуации, в которую оно себя загнало. Мольтман считал, что человек, переживший Освенцим, не может не говорить о Боге. Надежда стала одним из основных мотивов первой книги Мольтмана «Теология надежды: Исследование об основании и следствиях христианской эсхатологии» (Theologie der Hoffnung,1964). Эта книга принесла богослову международную известность и неоднократно переиздавалась.