Близится беатификация первого священника-афроамериканца

Как мы уже сообщали, 11 июня Папа Франциск подписал ряд декретов, подтверждающих героические добродетели досточтимых слуг Божиих, что открывает путь к официальному провозглашению их блаженными. Среди кандидатов на скорую беатификацию — Августус Толтон – первый в США афроамериканец, рукоположенный в сан священника. Теперь он готовится стать первым афроамериканским блаженным.

Об инициации процесса беатификации Толтона было впервые объявлено в 2010 году архиепископом Чикаго, кардиналом Фрэнсисом Джорджем. В 2012 году Конгрегация по делам канонизации святых присвоила Толтону титул «слуга Божий». В марте 2018 года Конгрегация рассмотрела официальный документ по делу Толтона и единогласно одобрила его дело для продвижения к беатификации: членам Конгрегации были представлены два чуда, приписываемые ходатайству Толтона.

Августус Толтон родился 1 апреля 1854 года в штате Миссури. Рожденный рабом, он получил свободу в возрасте 9 лет вместе со своей матерью, братьями и сестрами. Августус жил в Куинси, штат Иллинойс, и часто прислуживал на Мессе. Ощутив призвание к священству, он пытался поступить в духовную семинарию, но везде в США получал отказ из-за своей расы. В конце концов, ему удалось уехать в Европу и поступить в семинарию в Риме. Он был рукоположен 24 апреля 1886 года и направлен на родину, в Соединенные Штаты, чтобы служить там миссионером. Местом его служения стал Чикаго, где проживало много чернокожих католиков. Священник Августус Толтон скоропостижно скончался от теплового удара 8 июля 1897 года в возрасте 43 лет.