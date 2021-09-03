Библия за сто недель: инициатива архиепархии Сеула

Прочитать все книги Священного Писания примерно за два года: такова цель проекта «Библия за 100 недель», организованного архиепархией Сеула. Духовное начинание проходит в 277 приходах и церковных общинах южнокорейской столицы, охватывая более 14 тысяч верующих.

Этот пастырский проект предназначен для людей всех возрастов: «Если в центре внимания будет Слово Божье и помощь другим людям, жизнь будет счастливой, в духе слушания и молитвы», – подчеркнула супружеская пара, которая входит в специальную рабочую группу в сеульском приходе Хонджедон и принимает активное участие в проекте. За два десятилетия эти супруги помогли более пятистам парам в программах по изучению Библии, проводили семинары для молодых и пожилых супругов с целью продвижения семейной жизни и общества, основанного на культуре любви и жизни. По их словам, от своего служения они получили очень многое; во всех трудных ситуациях, через которые им довелось пройти, они находили действенную поддержку в Священном Писании, сообщает католическое информационное агентство Eglises d’Asie.

Автор идеи «Библия за 100 недель» – о. Марсель Ле Дорзе, член Парижского общества иностранных миссий (MEP), умерший в 2015 году. Священник не уставал подчёркивать, что «крещёные взрослые нуждаются в постоянном углублении библейских знаний», и это его желание систематически реализуется южнокорейскими епископами, которые всё больше поощряют изучение Священного Писания мирянами. Это привело к появлению множества проектов: например, в епархии Сувона создана виртуальная библейская школа, а в 2018 году архиепархия Сеула открыла специальный канал на YouTube с образовательными курсами по библеистике: каждую неделю на нём публикуются шестиминутные учебные видеоролики, помогающие людям всех возрастов лучше понять и открыть для себя Священное Писание.

Католический институт евангелизации (ICPE) продвигает курсы для супружеских пар: на шестнадцати еженедельных занятиях супруги – особенно молодые пары – учатся жить согласно библейскому учению. По словам директора юнокорейского института Титуса Чоя, благодаря Священному Писанию супружеские пары могут глубже познать Бога и укрепить свою веру, полагаясь на Господню любовь: «По сути, основой культуры любви и жизни является Божья любовь к людям». Библейские группы, добавил руководитель, являются важной частью повседневной жизни многих супружеских пар, которых объединяет общая цель – жить как дети Бога и распространять Его любовь вокруг себя: «Изучая Библию, они могут видеть и чувствовать Божью любовь к ним, и это побуждает делиться присутствием Господа в своих семьях и в обществе».

Пастырское библейское попечение является фундаментальным вкладом Католической Церкви в южнокорейское общество: по официальным данным правительства, 56% граждан страны считают себя атеистами, 20% – протестантами, 15,5% – буддистами и 8% – католиками: их насчитывается 5,6 миллиона в трёх архиепархиях, четырнадцати епархиях и в военном ординариате.

В августе 2014 года, во время своего апостольского визита в Южную Корею, Папа Франциск напомнил поместным епископам, что их страна – это «миссионерская земля», и подчеркнул, что её надежда «исходит от Евангелия»:

«Если мы ставим перед собой задачу быть миссионерской Церковью, Церковью, постоянно выходящей в мир и в особенности на окраины современного общества, то нам нужно развивать ‘духовный вкус’, который наделяет способностью принимать каждого члена Тела Христова, отождествляя себя с каждым из них».



(На фото — Сеульский кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии)



Источник: Vatican News