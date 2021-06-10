Беспрецедентная операция в ватиканской клинике: ребенку пересажено сердце от донора с COVID-19

Впервые в истории детской трансплантологии пересажено сердце от донора с COVID-19: пересадка осуществлена в ватиканской детской клинике «Бамбино Джезу», которая получила такое разрешение в виде исключения из действующих правил Национального центра трансплантологии.

Как сообщает Vatican News, 15-летнему подростку, получившему новое сердце, были введены моноклональные антитела.

В педиатрии пересадка от донора с новым коронавирусом, известным как SARS-CoV-2, произведена впервые; ранее подобная трансплантация была сделана в Болонье 64-летнему мужчине.

За последние 2 недели в педиатрической больнице Святейшего Престола было произведено шесть пересадок сердца.