Бенедикт XVI принял в Ватикане немецких монахов-каноников

Папа на покое Бенедикт XVI принял в своей ватиканской резиденции, монастыре Mater Ecclesiae четырех немецких монахов из Ордена Регулярных Каноников Св. Августина. Все они являются родными братьями и проживают в обители Св. Михаила в баварском городке Паринг на территории архиепархии Регенсбурга. Йозеф Ратцингер жил и работал в этот регионе много лет. будучи профессором богословия Регенсбургского университета. В Регенсбурге до сих пор проживает его родной брат, монсеньор Георг Ратцингер, долгие годы возглавлявший широко известный местный музыкальный коллектив — хор Regensburger Domspatzen. Старший брат Понтифика на покое, который и раньше неоднократно навещал его в Ватикане, присутствовал также на этой встрече. В ней принимал участие и личный секретарь Бенедикта XVI, префект Папского Дома архиепископ Георг Генсвайн, не так давно лично рукоположивший в священники двух из четырех ныне удостоенных аудиенции немецких каноников. В заключение прошедшей в теплой сердечной атмосфере встречи Бенедикт XVI вручил монахам розарии и преподал им свое благословение.

По материалам Vatican News