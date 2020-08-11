Бенедикт XVI пошел на поправку

Рожистое воспаление кожи, которым, по сообщению СМИ, страдал Папа на покое Бенедикт XVI после своего посещения Германии в июне этого года, отступает. Об этом сообщил его личный секретарь архиепископ Георг Генсвайн. В этой связи стало возможным снизить количество и дозировку лекарственных препаратов, которые принимает 93-летний пациент. Окончательное решение на этот счет будет принято в ближайшие 3-4 дня.

Сообщение о болезни Папы на покое впервые появилось на страницах немецкого издания Passauer Neue Presse, которое в свою очередь ссылалось на биографа Папы Ратцингера Петера Зеевальда, недавно посетившего его в Ватикане. Петер Зеевальд сказал, что Бенедикт XVI «смотрит в будущее с оптимизмом, несмотря на свою болезнь».

По материалам Vatican News