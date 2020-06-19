Бенедикт XVI отправился в Германию навестить больного брата

Утром 18 июня Папа на покое Бенедикт XVI покинул ватиканский монастырь Mater Ecclesiae и отправился в Регенсбург, чтобы навестить своего тяжелобольного 96-летнего брата, священника Георга Ратцингера. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Бенедикт XVI прибыл в Мюнхен в 11 часов 45 минут в сопровождении своего секретаря, архиепископа Георга Генсвайна; своего личного врача, медбрата, монахини и заместителя командующего Корпусом ватиканской жандармерии. В аэропорту Папу на покое встретил поместный епископ Рудольф Водерхольцер, который и сопроводил гостей в Регенсбург.

По сообщению директора Ватиканского зала печати Маттео Бруни, Йозеф Ратцингер задержится в Германии «на столько, на сколько потребуется»; Папа на покое будет проживать в духовной семинарии Регенсбургской епархии. Со своей стороны немецкая епархия призвала верующих отнестись с уважением и пониманием к этой глубоко личной встрече, которая – по обоюдному желанию братьев – должна остаться приватной и, следовательно, проходить без публичных выступлений.

Братья Ратцингеры всегда были очень близки друг к другу, они были рукоположены в священники в один день – 29 июня 1951 года в кафедральном соборе Фрайзинга. Со временем жизненные обстоятельства развели их пути, но взаимная связь всегда оставалась прочной. Георг Ратцингер неоднократно посещал младшего брата в Ватикане в годы его понтификата (2005-2013 гг.) и после его отречения от Престола Святого Петра.

По случаю прибытия Папы на покое в Германию председатель Конференции епископов этой страны епископ Лимбургский Георг Бётцинг заверил в своём молитвенном сопровождении встречи Бенедикта XVI и его брата Георга. Иерарх заявил: «Мы рады, что он – в течение ряда лет бывший членом нашей епископской конференции – вернулся домой, несмотря на печальный повод».