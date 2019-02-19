Белорусские католики выступают против ЭКО за счет средств госбюджета

Председатель Конференции католических епископов в Республике Беларусь архиепископ Тадеуш Кондрусевич направил открытое письмо в парламент и Минздрав в связи с предложением делать первое ЭКО белорускам за государственный счет. Документ размещен на официальном сайте Catholic.by.

«Католическая Церковь как вторая конфессия в нашей стране после Православной Церкви имеет ряд аргументов против того, чтобы финансировать первую попытку ЭКО за счет бюджета. Эти аргументы нельзя просто так проигнорировать, так как они касаются будущего нашей страны», — заявил митрополит Минско-Могилевский.

По словам главы белорусских католиков, учение Католической Церкви — против ЭКО, потому что данная процедура нарушает святость акта зачатия. «Зачатие становится результатом сотрудничества между женщиной и врачом, и это наносит удар по отцовству, потому что отец фактически оказывается исключенным из процесса зачатия своего ребенка. Есть ряд исследований о том, как тяжело матери и отцу наладить нормальные отношения со своим ребенком, зачатым «в пробирке», — отметил архиепископ.

Он также считает, что ЭКО — это огромный бизнес на человеческой беде. «Представителями этого бизнеса замалчиваются тяжелые, иногда катастрофические последствия этой процедуры для женщины, а также данные о слабом здоровье, а иногда инвалидности детей, зачатых таким неестественным образом», — подчеркнул иерарх.

В этой связи он заметил, что последующее лечение таких женщин и детей «ложится на плечи налогоплательщиков, то есть нас с вами».

Кроме того, продолжил глава белорусских католиков, вовлечение коммерческих структур и финансирование их за средства бюджета может привести к еще большей коррупции и непрозрачности в сфере медицины.

«ЭКО открывает широкие возможности для суррогатного материнства и торговли детьми. По своей сути суррогатное материнство — это обмен ребенка в утробе матери на деньги. Следует помнить и о том, что в западных странах к ЭКО и услугам суррогатных матерей прибегают представители нетрадиционной сексуальной ориентации, которые решили стать родителями», — заявил он.

Среди прочего архиепископ усомнился в том, могут ли дети, зачатые при помощи ЭКО, в дальнейшем стать родителями.

«Финансирование этой бесчеловечной процедуры (ЭКО — ИФ) за счет бюджета делает нас всех ответственными за это зло, с чем мы не можем согласиться», — подчеркнул он.

В качестве альтернативы для пар, которые не могут самостоятельно завести детей, монс. Кондрусевич предложил усыновление, патронатное воспитание или другие формы помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Он также считает, что вместо ЭКО можно использовать методы распознавания плодотворности (МРП). «Католическая Церковь имеет большой опыт в распространении МРП и может оказать методологическую помощь в этом вопросе», — заметил архиепископ.

По мнению автора письма, белорусскому обществу необходимо широкое информирование о том, что часто бесплодие возникает по причине предыдущих абортов, использования гормональной контрацепции и спиралей. По его словам, «бесплодие может наступать и в результате случайных половых связей».

Как заявляет архиепископ, к бесплодию может привести и «духовная причина» — установка родителей иметь только одного-двух детей, несмотря на библейский призыв «плодиться и размножаться».

Источник: Интерфакс