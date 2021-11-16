Беларусь: нунций выступил в защиту мигрантов

Монсеньор Анте Йозич, апостольский нунций в Республике Беларусь, выступил в защиту мигрантов на польско-белорусской границе, призвав власти всех вовлеченных стран к поиску решений – хотя бы временных — для спасения жизни тех, кто находится на грани между жизнью и смертью.

«Тысячи человек, выходцев из различных стран Ближнего Востока и соседних стран, в поисках лучшей жизни бегут от многочисленных трудностей, в которые они попали в своих родных странах, — пишет иерарх. – Католическая Церковь всегда близка к тем, кто страждет или же находится в трудных жизненных обстоятельствах».

Вне зависимости от политического кризиса в Беларуси, отмечает монсеньор Йозич, необходимо принять «срочные конкретные решения для контроля над миграционными потоками» и проявить всеобщую солидарность, прежде всего по отношению к женщинам и детям, уже на протяжении многих дней заблокированным на границе между Беларусью и Евросоюзом.

Нунций выражает благодарность «Каритас» Беларуси и Польши за помощь в этой кризисной ситуации и возобновляет призыв Папы Франциска в отношении миграционных потоков в Европу: гарантировать мигрантам «достойные условия жизни и доступ к процедурам по предоставлению убежища».



Источник: Vatican News