Барнаульские католики обретут долгожданный храм в преддверии Рождества

Историческое здание католического храма на проспекте Ленина, 44 в Барнауле до 18 декабря должны полностью передать новому собственнику – религиозной организации «Приход Христа Царя Вселенной Римско-Католической Церкви Барнаула», – сообщает Благовест-инфо. Об этом корреспонденту ИА «Банкфакс» рассказали в пресс-службе городской администрации.

О том, что объект должен перейти в собственность католиков до конца текущего года, стало известно еще в конце июня, когда в рамках судебного разбирательства было утверждено мировое соглашение. В соответствии с ним город должен был в течение полугода передать историческое здание и земельный участок Римско-Католической Церкви. Как рассказали в мэрии, 3 декабря Комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула уже передал документы о передаче недвижимости в регистрационный центр. В течение двух недель, до 18 декабря, все юридические нюансы должны быть улажены, и католический приход станет полноправным собственником. Филиал аптечной сети «Аптека № 1» должен будет съехать уже к 13 декабря. Сеть насчитывает 11 филиалов, и оборудование из храмового здания просто перевезут в один из них.



Напомним, план передачи исторического здания католического храма его законным владельцам был одобрен еще в 2013 году, и католики даже подготовили проект реставрации, согласно которому объект мог бы стать украшением столицы Алтайского края, но в последний момент планы чиновников изменились, и христиане получили отказ. Отметим также, что около двух лет назад городские чиновники решили соорудить альпийскую горку и небольшой сквер рядом со зданием, тем самым потревожив захоронения, которые существуют на этом месте как минимум с начала ХХ века. По изначальному плану католиков, здесь должен был появиться зеленый уголок с лавочками, где горожане могли бы отдохнуть и предаться размышлениям. Вероятно, эта задумка всё же будет реализована.