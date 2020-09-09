СМИ: AstraZeneca прервала испытания вакцины от коронавируса из-за побочного эффекта у пациента

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в США из-за проявления побочного эффекта у одного из пациентов. Об этом сообщил во вторник на своем сайте американский медицинский журнал Stat News со ссылкой на представителя компании. В настоящее время в США проводятся еще два испытания потенциальных вакцин от компаний Pfizer и Moderna.

Клинические испытания вакцины против COVID-19 AstraZeneca были приостановлены для расследования «потенциально необъяснимой болезни» у одного из участников, сообщила компания во вторник.

«В рамках продолжающихся рандомизированных контролируемых глобальных испытаний оксфордской коронавирусной вакцины наш стандартный процесс обзора привел к паузе в испытаниях, чтобы пересмотреть данные о безопасности», — говорится в заявлении AstraZeneca, которое цитирует Интерфакс.

По данным Stat News, участник, у которого была заподозрена побочная реакция, находится в Великобритании.

Это не первый раз, когда вакцина AstraZeneca дала «осложнение»: в материале, посвященном 1 и 2-ой фазам её испытаний, опубликованном в июле медицинским журналом The Lancet, отмечалось, что примерно у 60% участников развились побочные эффекты — лихорадка, головные боли, мышечные боли и реакции в месте инъекции, которые были описаны как «легкие или умеренные» и утихли «со временем».

Отмечается также, что Агентство Reuters опубликовало признание Рууда Доббера, члена высшего руководства AstraZeneca, который прямо сказал, что его компания не возьмет на себя ответственность за разрабатываемую вакцину от COVID-19.

Доббер заявил: «Мы просто не можем рисковать, если через четыре года вакцина продемонстрирует побочные эффекты». По его словам, власти ряда стран готовы «взвалить этот риск на свои плечи, потому что это отвечает их национальным интересам».

По сообщению мировых СМИ, о нежелании нести бремя ответственности уже заявили и другие глобальные фармацевтические гиганты — Pfizer, Sanofi и Johnson & Johnson.

Напомним также, что недавно было обнародовано мнение архиепископа Сиднея о том, что вакцина от AstraZeneca этически неприемлема: «монсеньор Энтони Фишер разделяет сомнения, выраженные различными компонентами австралийского общества по поводу соглашения правительства с фармацевтической компанией AstraZeneca – оно предусматривает закупку вакцины от COVID-19, для производства которой были использованы старые клеточные линии, полученные от абортированных эмбрионов. Этот факт, как отметил иерарх, для многих людей не будет представлять никакой проблемы, однако другие окажутся перед этической дилеммой между долгом профилактики смертельного заболевания и требованием не содействовать нравственно неприемлемому акту, то есть аборту».