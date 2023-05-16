Архиепископ Токио избран новым президентом Caritas Internationalis

Новым президентом Caritas Internationalis стал 65-летний архиепископ Токио Тарчизио Исао Кикучи. Японский иерарх был избран на эту должность 13 мая 2023 года в ходе XXII Генеральной ассамблеи организации, проходящей в Риме.

Архиепископ Кикучи будет возглавлять крупнейшую католическую благотворительную организацию в течение ближайших четырех лет. Иерарх является членом Общества Слова Божия, имеет большой опыт миссионерской работы в Африке, восемь лет служил священником в Гане. Он занимает пост президента Конференции католических епископов Японии и генерального секретаря Федерации азиатских епископских конференций (FABC), высшего органа национальных конференций епископов из более чем 20 стран.

Тарчизио Кикучи был связан со структурами Caritas почти 30 лет. В 1995 году работал волонтером в лагерях беженцев в Заире, затем возглавлял японское отделение организации, а с 2011 по 2019 годы возглавлял «Каритас Азия». Он сменил филиппинского кардинала Луиса Антонио Тагле на посту президента Caritas Internationalis .

«Помочь людям узнать, что они не забыты, — вот настоящая миссия Каритас», — заявил архиепископ Кикучи в интервью Vatican News. Он отметил, что Caritas Internationalis является второй по величине гуманитарной организацией в мире после Международного Красного Креста. Но его миссия не ограничивается гуманитарной помощью.

«Мы — организация Католической Церкви и служим ей. Это означает, что Каритас должен быть свидетельством любви Бога. То, что мы делаем, — это не только предоставление продуктов питания, материальной или иной помощи, но и свидетельствование о любви Бога, чтобы показать людям, что Господь любит всех», — подчеркнул японский иерарх.