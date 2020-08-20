Архиепископ Тадеуш Кондрусевич навестил СИЗО на улице Окрестина

19 августа архиепископ Тадеуш Кондрусевич помолился под стенами СИЗО на улице Окрестина в Минске, ставшем узнаваемым символом избиений мирных граждан, несогласных с фальсификациями на выборах.



Председатель Конференции Католических Епископов в Беларуси посетил это место скорбей и страданий вместе с сотрудниками Caritas Беларуси, Христианского социального центра благотворительной миссии Доброго Самарянина и волонтерами, которые всеми силами стремятся поддержать людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В 15 часов (это время дня называют «часом Божьего Милосердия», поскольку именно в этом время Иисус умер на кресте) люди, пришедшие к стенам изолятора, прочитали вместе с Высокопреосвященным Тадеушем Кондрусевичем Венчик к Божьему Милосердию.

Внутрь СИЗО архипастыря не впустили. На улице, под дождем иерарх молился вместе с группой верующих, среди которых были священники и монашествующие, а также участницы церковного движения «Матери в молитве». Затем архиепископ более часа беседовал с родственниками заключенных в изоляторе на Окрестина и с волонтерами, оказывающими им помощь.



Люди, пришедшие к стенам изолятора на Окрестина, как и те, с кем Владыка беседовал накануне у СИЗО на улице Володарского, благодарили главу католического епископата страны за его принципиальную позицию неприятия насилия. Напомним, что Митрополит Минско-Могилевский в последние дни неоднократно обращался с требованием освободить всех незаконно задержанных во время акций протеста мирных граждан. 14 августа он высказал это требование в обращении к действующему президенту Александру Лукашенко и ко всем, кто облечен в государстве властью на разных уровнях, а еще одно обращение утром 18 июня направил непосредственно министру внутренних дел Юрию Караеву. Ответа от властей до сих пор не последовало.



По материалам Catholic.by