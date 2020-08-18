Архиепископ-митрополит Тадеуш Кондрусевич инициирует межрелигиозную молитву о мире в Белоруссии

На сайте Catholic.by появилось следующее объявление:

18 августа в храме Святого Симеона и Святой Елены в Минске («Красный Костел») пройдет специальная молитва за белорусский народ, принять участие в которой архиепископ Тадеуш Кондрусевич приглашает христиан разных конфессий, а также представителей иудаизма и ислама. В этот день по инициативе Исполнительного комитета Европейской конференции католических комиссий по вопросам справедливости и мира Iustitia et Pax христиане Европы в 18 часов по среднеевропейскому времени сплотятся в совместной молитве «Отче наш» за народ Беларуси. Одновременно с ними, в 19.00 по минскому времени, в Красном Костеле представители разных христианских конфессий, иудаизма и ислама будут вместе молиться о торжестве правды, справедливости и мира в нашем Отечестве.

Председатель Конференции Католических Епископов в Беларуси митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич приглашает всех желающих присоединиться к межрелигиозной молитве. После нее глава белорусского католического епископата возглавит в храме богослужение Святой Мессы за Беларусь.