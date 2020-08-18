18 августа христиане Европы будут молиться о Беларуси

Исполнительный комитет Европейской конференции католических комиссий по вопросам справедливости и мира Iustitia et Pax выступил со специальным заявлением по поводу текущей ситуации в Беларуси, призвав католиков Европы объединиться в молитве о народе страны. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В документе, подписанном президентом комитета монсеньором Ноэлем Трейнором, звучит решительное осуждение любых форм насилия и требование немедленного освобождения всех безосновательно арестованных. «Эта тревожная ситуация представляет серьёзную угрозу для справедливости и мира не только в Беларуси, но и во всём регионе». Европейский комитет Iustitia et Pax призывает присоединиться к молитве «Отче наш» о белорусском народе во вторник 18 августа 2020 года в 18:00 по центральноевропейскому времени, чтобы «правда, справедливость и мир восторжествовали».

К белорусским властям обращён призыв «придерживаться демократических принципов и в полной мере уважать права человека, включая право на жизнь, свободу собраний, прессы и выражения мнений». Комитет присоединяется к призыву католических епископов Беларуси «искать истину на основе мирного и всеохватывающего диалога между белорусскими политическими лидерами и обществом в целом, чтобы избежать дальнейшего насилия».