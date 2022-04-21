Архиепископ Мартин совершил Мессу о пропавших без вести жертвах конфликта в Северной Ирландии

Сегодня сцена казни Иисуса печально возобновляется в отношении людей, которые подвергаются незаконным арестам, становятся жертвами диффамации или агрессии только потому, что они осмеливаются высказываться или участвуют в мирных протестах. Передает русская служба Vatican News.

В Вербное воскресенье 10 апреля архиепископ Армы и примас Ирландии монсеньор Имон Мартин совершил в кафедральном соборе Святого Патрика Мессу о «пропавших»: это богослужение проходит каждый год в память о пропавших без вести жертвах конфликта в Северной Ирландии, который продолжался с 60-х по 90-е годы прошлого столетия, унеся более 3 тысяч жизней.

Во время Мессы архиепископ Мартин призвал открыть правду о тех, кто был в те годы похищен, убит и тайно похоронен в Северной Ирландии во время «Смуты». Архиепископ сравнил эти события с несправедливым осуждением Иисуса Христа после «циничного процесса» над Ним. Прелат подчеркнул, что сегодня эта сцена печально возобновляется в отношении людей, которые подвергаются незаконным арестам, становятся жертвами диффамации или агрессии только потому, что они осмеливаются высказываться или участвуют в мирных протестах; тех, кого правительства и диктаторы считают угрозой потому, что они пытаются обличать коррупцию, бороться за свои права и свободы.

Примас Ирландии напомнил, что на сегодняшний день известно о 19 случаях секретных экзекуций во время североирландского конфликта, однако число жертв может быть и больше. Их семьи до сих пор не знают, что с ними случилось.

На фото внизу — родственники жертв североирландского конфликта: