Архиепископ Тадеуш Кондрусевич помолился за Беларусь в небольшом местечке Орля на Белостокщине (ФОТО)

15 сентября, в день литургической памяти Пресвятой Девы Марии Скорбящей, митрополит Минский и Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич по просьбе жителей села Орля отслужил Святую Мессу в местной церкви на белорусском языке.

По словам архиепископа, в Польше проживает много белорусов, которые принадлежат к коренному белорусскому меньшинству и стараются сохранить свою культуру, язык и традиции. Названия некоторых населенных пунктов написаны на польском и белорусском языках; школы имеют богатую программу изучения белорусского языка, культуры, истории и традиций; есть белорусские художественные кружки, национальное радио, телепрограммы …

На Мессе присутствовало несколько десятков верующих, в том числе учащиеся местной школы.

В своей проповеди иерарх обратил внимание на то, что месяц Марии — это обычно май, когда Церковь совершает Литанию Богородице, и октябрь, когда молятся Розарием. Однако, добавил он, сентябрь тоже можно считать Марийным месяцем, потому что день 8 сентября знаменует рождение Марии, 12 сентября прославляет Имя Марии, а 15 сентября почитает Марию как Скорбящую Мать.

Архиепископ напомнил собравшимся, что накануне Церковь отметила праздник Воздвижения Креста Господня.

По его словам, если поначалу крест был знаком ужасных страданий и смерти, то благодаря Пасхальной мистерии смерти и Воскресения Христова Крест стал символом спасения и надежды.

«Мы прославляем Иисуса как нашего Спасителя. Но рядом с Ним была Мария, которая страдала вместе с Ним. Поэтому логично, что после праздника Воздвижения Креста Господня происходит поминовение Пресвятой Богородицы», — сказал Митрополит Минский и Могилевский.

По словам председателя католического епископата Белоруссии, в нашей жизни мы переживаем множество трудностей, болезней, страданий, несчастий, катастроф и кризисов. «Мы не любим терпения в жизни, мы хотим добиться успеха с низкими затратами. Но этого не происходит. Чтобы добиться хорошего результата, нужно много работать и учиться. Более того, Иисус в своей знаменитой проповеди на Горе учит, что блаженство приходит, в том числе, через страдания», — сказал архиепископ.

Поэтому, добавил он, необходимо, как Мария, не жаловаться на свою судьбу, а терпеливо нести жизненный крест.

«Мария, как наша духовная Мать, не оставляет нас одних. Во времена воинствующего атеизма в далекой Фатиме она призывала к молитве и обращению. Этот призыв актуален и сегодня, ведь человек часто отворачивается от Бога и даже живет так, как будто Его не существует.

Но Бог не умер и в отпуск не уехал. Он живет и действует, и в Его руках наше будущее. Мария ведет нас к Тому, Кто учит смотреть на терпение с точки зрения вечности », — подчеркнул иерарх.

Митрополит Минский и Могилевский призвал присутствующих не бояться жизненных трудностей. Он вспомнил латинское выражение Per aspera ad astra — «через тернии к звездам».

Во время Мессы прозвучала молитва о мирном разрешении социально-политического кризиса в Белоруссии.

Верующие поблагодарили архиепископа за присутствие и молитву на родном языке, что очень важно для поддержки белорусского самосознания местных жителей и особенно в воспитании подрастающего поколения в традициях своих предков.



По материалам Catholic.by

Использованы фото, опубликованные в паблике Беластоцкі беларускі музей (автор: Źmicier Kościn)