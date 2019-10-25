Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби выступил на торжествах в честь канонизации кардинала Ньюмена

Духовный лидер Церкви Англии Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби выступил с проповедью на торжественной Вечерне в честь канонизации кардинала Джона Генри Ньюмена, которая прошла 19 октября в Вестминстерском соборе – главном католическом храме Лондона. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на агентство Zenit.

Джон Генри Ньюмен (1801-1890) был видным богословом, англиканским священником и лидером «Оксфордского движения», выступавшего за возрождение церковных традиций, утраченных в англиканстве после разрыва с Римом. В последствии Ньюмен покинул Церковь Англии и был принят в Католическую Церковь, в 1846 г. был рукоположен во священника, а в 1879 г. Папа Лев XIII возвел его в кардинальское достоинство. Кардинал Ньюмен был автором многих богословских трудов, оказавших большое влияние на развитие британской католической мысли. Папа Бенедикт XVI беатифицировал его в 2010-м , а 13 октября этого года Папа Франциск канонизировал Джона Генри Ньюмена в лике святых Католической Церкви.

«Что чувствует современный Архиепископ Кентерберийский, выступая на этой службе?» — задался вопросом архиепископ Уэлби. Затем он привел несколько аналогий – менеджер футбольной команды, которого просят приветствовать игрока, перешедшего к соперникам, лидер политической партии, которого приглашают выступить с похвалой бывшего однопартийца, ставшего членом партии-оппонента, или как если бы королеву Викторию попросили отпустить одного из лучших полководцев, чтобы тот мог возглавить вражескую армию.

«Именно так часто видят наши Церкви – как соперниц, или как противоборствующие стороны в пятивековой войне», однако такой взгляд неверен, подчеркнул Архиепископ Кентерберийский. «Мы – не враги, не оппоненты и не соперники. Мы – семья, разделенная горьким конфликтом, разводом… Но всё же мы – одна семья, призываемая к единству милостью Божией, объединенная Божией любовью». Обе Церкви «радуются канонизации святого Джона Генри, мы вместе учимся на примере его жизни и молимся ему о заступничестве, — заявил англиканский первоиерарх. — Святой Джон Генри напоминает нам, что есть лишь одно Стадо Христово… Он не был наивен или идеалистичен в своих взглядах на Католическую Церковь, как и на Церковь Англиканскую, с которой он расстался по-дружески. Чтобы узреть истину, необходимо отказаться от бинарного подхода ‘правильно и неправильно’, ‘мы и они’, от войны идей и лояльностей. Святой Джон Генри видел истину и любил ее, пусть она и хранилась в потрескавшихся сосудах. В этом – его святость. Следуя его примеру мы обретаем любовь, исцеляющую наши трещины, что и делает нас пастырями; это свет, указующий нам путь на небеса».