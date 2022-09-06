Архиепископ Астаны: визит Папы – «великое благословение»

Накануне паломничества Святейшего Отца в Казахстан митрополит архиепархии Пресвятой Девы Марии в Астане архиепископ Томаш Пэта дал интервью Радио Ватикана, в котором назвал Папский визит великим благословением для поместных католиков и для всей страны. Передает русская служба Vatican News.

С 13 по 15 сентября Епископ Рима совершит 38-й апостольский визит в столицу Казахстана Нур-Султан, где примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий и выразит духовную близость небольшой католической общине центральноазиатского государства.

В интервью Ватиканскому радио архиепископ-митрополит Томаш Пэта отметил, что международный визит Папы Римского – это всегда историческое событие, тем более когда речь идёт о стране, где католики являются «малым стадом». Этот факт подтвердила поездка св. Папы Иоанна Павла II в 2001 году, который указал на присутствие Католической Церкви в Стране Великой степи и укрепил её в вере.

«Поэтому я убеждён, – подчеркнул иерарх, – что визит Папы Франциска станет великим благословением для нас, католиков, и для всего Казахстана. Учитывая драматическую международную ситуацию, нынешний визит несёт надежду на мир и примирение в глобальном масштабе. Мы очень благодарны за то, что Святейший Отец освятит в кафедральном соборе Нур-Султана новую икону – триптих ‘Матерь Великой степи’. Этот образ предназначен для нашего национального святилища Пресвятой Богородицы Царицы мира в Озёрном и будет напоминать о Папском визите. Таким образом, мы будем молиться в Озёрном в духовном единении с Папой Римским о мире на земле и в намерениях Святейшего Отца».

Говоря о важности межрелигиозного конгресса в Нур-Султане и участия в нём Папы Франциска, архиепископ Астаны подчеркнул:

«Съезд лидеров мировых и традиционных религий, уже седьмой по счёту в столице Казахстана, – это не площадка для богословских дискуссий. На мой взгляд, – отметил иерарх, – он может стать знаком, указывающим на Бога как на источник мира. Усилия политиков необходимы, но этого недостаточно: нужна усердная молитва верующих о мире. Участие Святейшего Отца Франциска в конгрессе повышает уровень этого мероприятия и указывает на заботу Церкви о мире и благополучии всего человечества. Для католиков Казахстана Папа Франциск является главой Церкви – Преемником святого Петра, и мы ожидаем его с надеждой и радостью. Примечательно, что для казахстанских властей Святейший Отец олицетворяет высокий авторитет, и это видно по тому, как тщательно правительство готовится к визиту Папы Римского», – отметил иерарх.

На вопрос журналиста «Каково быть практикующим католиком в Казахстане?» архиепископ-митрополит Астаны ответил:

«В Казахстане мы пользуемся свободой вероисповедания. Тем не менее быть католиком в нашей стране нелегко. Почему? Католиков меньше одного процента. 19 миллионов граждан Казахстана представляют собой мозаику из 130 национальностей и принадлежат к 18 официально зарегистрированным религиям; 70% коренного населения – казахи. Быть католиком – это значит сделать зрелый выбор. За годы независимости нашей страны несколько миллионов её граждан выехали на историческую родину, среди них было несколько тысяч католиков. В это время католическая община стала более интернациональной. Католики Казахстана принадлежат к десяти различным национальностям, включая также представителей казахской национальности, поэтому нас уже нельзя называть, как раньше, ‘немецкой’ или ‘польской’ Церковью».