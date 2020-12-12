Архиепикоп Кондрусевич написал прошение об отставке

Глава Конференции католических епископов Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич рассказал агентству KAI, что уже написал прошение об уходе на пенсию.

Теперь иерарх направит написанное прошение Апостольскому нунцию в Беларуси, а тот — передаст Папе Римскому Франциску, сообщает белорусский католический портал katolik.life.

Дело в том, что по достижению 75-летнего возраста епископы, согласно с Кодексом канонического права РКЦ, подают заявления об уходе на пенсию. Архиепископу Тадеушу Кондрусевичу 75 лет исполнится уже 3 января 2021 года.

Однако подпишет ли понтифик прошение — будет зависеть лишь исключительно от его, Папы Римского, решения. Франциск может продлить срок служения епископа и после достижения 75-летнего возраста: в зависимости от положения дел в региональной Церкви. К примеру, в мае 2020 года аналогичное прошение писал викарный епископ Пинской епархии Казимир Великоселец, но Папа решил, что тот продолжит исполнять свои функции и не уйдет на пенсию. Как постановил понтифик — этот срок продлен минимум на ближайшие два года.

Если прошение архиепископа Тадеуша Кондрусевича, все же, будет принято, Папа Франциск назначит нового главу Минско-Могилевской архиепархии. Сейчас второе лицо в главной католической епархии Беларуси — епископ Юрий Кособуцкий, который стал известен широкой общественности благодаря своим смелым проповедям, отмечает katolik.life.

Напомним, уже больше трех месяцев прошло с тех пор, как архиепископ Тадеуш Кондрусевич вынужден жить в изгнании за границей: власти не впустили иерарха в Беларусь, а затем признали его паспорт недействительным.

Иерарх надеется, что «все закончится хорошо» и ему удастся вернуться на родину. В интервью он еще раз подчеркнул, что никогда не был вовлечен в политику, а лишь проповедовал Евангелие и реализовывал социальное учение Католической Церкви.