Архиепархия Манилы призвала всех прийти на исповедь

Архиепархия Манилы опубликовала Пастырское руководство об исповеди в период пандемии, озаглавленное «Помилуй меня, Господи, помилуй меня». Подробности сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

После почти шестимесячного карантина поместная Церковь постепенно возобновляет свою деятельность, и верующие снова смогут приступать к Таинствам при соблюдении мер, сдерживающих распространение вируса КОВИД-19. Представляя верующим новый документ, апостольский администратор Манилы монсеньор Бродерик Пабильо отметил, что из-за страха перед заражением люди не решаются прийти в храм, особенно для исповеди.

«Но мы не можем позволить страху возобладать над нашими действиями, – утверждает прелат. — В нашей жизни есть важные дела, которыми мы должны заняться также и в присутствии КОВИД-19, и Таинство Исповеди – одно из них».

Безусловно, в чрезвычайных ситуациях можно получить благодать прощения, также и тяжких грехов, совершая искренние акты покаяния и полного сокрушения, однако одно из условий для этого – намерение приступить к Таинству лично, как только это будет возможно, и покаяться во всех грехах.

Апостольский администратор призывает верующих отправиться в церковь и принять «великое Божье милосердие, даруемое в Таинстве Примирения». Пастырское руководство предписывает всем приходам посвящать этому Таинству достаточно времени и отвести для этого специальные места, безопасные с гигиенической точки зрения.

Монсеньор Пабильо напоминает, что это Таинство не может быть преподано онлайн, поэтому важно, чтобы все верующие в течение ближайших недель нашли время и исповедовались. «Бог щедр в Своей помощи, — подчеркивает иерарх, — но мы должны устранить преграды, которые могут помешать потоку Его любви к нам. Этими преградами и является грех, и их можно устранить, отдалившись от них посредством искреннего раскаяния».