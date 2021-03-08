Апостольский визит Папы Франциска в Ирак завершен

Апостольский визит Папы Франциска в Ирак завершен. Около 10 утра по местному времени (оно совпадает с московским) самолет с Понтификом на борту взял курс на Рим. Святейшего Отца провожали на аэродроме президент Ирака Бархам Салих с супругой и местные католические епископы.



Спустя пять часов авиалайнер, преодолев воздушные пространства Турции, Греции и Албании, приземлился в римском аэропорту Чампино.

По материалам Vatican News