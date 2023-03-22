20 лет вторжению в Ирак и началу войны в Персидском заливе: рассказ бывшего нунция в Багдаде

Ровно 20 лет назад война в Ираке началась с вторжения коалиции во главе с США. После свержения режима Саддама Хусейна, в результате военных операций Запада, страна, к сожалению, погрузилась в анархию.

Тогдашний Апостольский нунций в Багдаде кардинал Фернандо Филони отметил в интервью Vatican News факты уничтожения культурных ценностей и сокровищ минувших времен, в том числе американскими солдатами. В иракской столице сгорела большая библиотека. «Два-три дня на Багдад падал пепел», — признался иерарх. Ситуация достигла апогея с приходом террористической группировки «Исламское государство» и преступлениями, совершенными джихадистами против меньшинств, в том числе христиан и езидов, в окрестностях Мосула.

На фоне повсеместных страданий Католическая Церковь старалась оставаться близкой к местному населению. Особенно это почувствовали иракцы во время паломничества Папы Франциска в Ирак в 2021 году. Но самым мощным жестом солидарности было постоянное присутствие нунция в Багдаде. Он не покинул иракскую столицу 20 лет назад, несмотря на войну.

«На дипломатической службе Святейшего Престола мы прекрасно знаем, что едем туда не для того, чтобы заниматься типичной для дипломатического мира деятельностью, которая связана с коммерческими, финансовыми, гражданскими и другими вопросами. Мы здесь для другого: для мира, для обеспечения свободы Церкви, для того, чтобы быть рядом с нашими братьями-христианами и показать солидарность Папы Римского с их общинами, будь то меньшинство или большинство. Церковь выступала против войны и на стороне иракского народа. Как тогдашний нунций, могу сказать, что ни один священник, ни один епископ, ни один религиозный деятель, монах или монахиня не уехали. Все они остались там. Исход христиан начался позже. И это оценили как сами иракцы, так и государственные органы», — сказал бывший представитель Св. Отца в Ираке.