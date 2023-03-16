Папа призвал религиозных лидеров содействовать миру

Зал печати Святейшего Престола опубликовал послание Папы Франциска Великому аятолле Али Систани, с которым он встречался в 2021 году в Наджафе, во время апостольской поездки в Ирак. Папа вновь подчёркивает необходимость сотрудничества между конфессиями ради мирного сосуществования в мире, отмеченном многочисленными конфликтами. Передает русская служба Vatican News.

«Веха на пути межрелигиозного диалога и взаимопонимания между народами». Такими словами Папа Франциск вспоминает историческую встречу с лидером шиитской общины Ирака – частную беседу на темы солидарности, мира и защиты самых слабых.

«Сотрудничество и дружба между верующими разных религий необходимы для воспитания не только взаимного уважения, но прежде всего согласия на благо человечества, как учит недавняя история Ирака. Поэтому наши общины могут и должны быть привилегированным местом общения и символом мирного добрососедства, в духе которого мы взываем к Творцу всего сущего во имя будущего единства на земле».

Епископ Рима убеждён, что «уважение достоинства и прав каждого человека и каждого сообщества, в частности, свободы религии, мысли и выражения, является источником личного и общественного благополучия и гармонии между народами». В этом контексте важна роль духовных лидеров, особенно в условиях кризиса современного общества, пишет Папа:

«Мы, религиозные лидеры, призваны поощрять людей, облечённых в ответственность в гражданском обществе, работать над продвижением культуры, основанной на справедливости и мире, продвигая политические действия по защите основных прав каждого. Человеческая семья должна вновь открыть для себя чувство братства и взаимного признания: это станет конкретным ответом на вызовы современности».

В конце послания Святейший Отец выражает надежду, что вместе христиане и мусульмане смогут быть свидетелями истины, любви и надежды «в мире, отмеченном многочисленными конфликтами и потому нуждающемся в сострадании и исцелении».