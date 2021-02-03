Апостольский нунций в России архиепископ Джованни Д’Аниелло возглавил Мессу Сретения и Дня посвященной Богу жизни в московском Кафедральном соборе (+ФОТО)

2 февраля, в праздник Сретения Господня и Дня посвященной Богу жизни, Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни Д’Аниелло предстоятельствовал на Святой Мессе в московском Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, на которой монашествующие обновили свои обеты.



Нунцию сослужили настоятель собора отец Владимир Кабак, секретарь нунциатуры монсеньор Петр Тарнавский и ряд других представителей столичного духовенства. Сретенское богослужение по традиции открылось ритуалом освящения и возжжения свечей. Священники, лица посвященной Богу жизни направились в процессии к алтарю с горящими свечами в руках, по пути передавая этот свет верным. Архиепископ Д’Аниелло отметил глубокий символизм этого жеста, призвав священников и монашествующих, а также всех молящихся «стать светом миру, в котором он так нуждается, чтобы увидеть Господа, чтобы встретиться с Ним».



В своей проповеди Апостольский нунций остановился на истории праздника Сретения, который не раз менял свое название с течением времени. До II Ватиканского Собора он был известен как праздник Очищения Богородицы, потом стал именоваться праздником Представления Иисуса Христа в Иерусалимском храме, а на родине нунция в Италии его называют Праздником свечей. Высокопреосвященный Д’Аниелло предложил обратить внимание на три его главных момента. Первый из них касается Богородицы, Которая спустя сорок дней после рождения Ею ребенка идет в храм, чтобы с соответствии с Законом Моисея пройти обряд очищения. Второй момент – это предписанный тем же Законом обряд «выкупа» Иисуса как первенца в семье Марии и Иосифа. Третий же момент касается пророчества Симеона о Богомладенце и о роли самой Марии в Истории Спасения. Апостольский нунций особым образом подчеркнул послушание Марии, которое призвано стать примером для подражания всем священнослужителям и монашествующим, как и послушание Самого Иисуса Христа воле Небесного Отца.



По окончании Мессы была сделана памятная фотография.

Ольга Дубягина,

наш внештатный корреспондент.

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