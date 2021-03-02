Апостольский нунций в Ираке заразился коронавирусом

Апостольский нунций в Багдаде заразился коронавирусом и не сможет сопровождать Папу Франциска в ходе его визита в Ирак, сообщили в нунциатуре 28 февраля. Об этом пишет Благовест-инфо со ссылкой на зарубежные католические агентства.

Архиепископ Митя Лесковар, уроженец Словении, недавно сдал тест на COVID-19, который оказался положительным. В настоящее время он находится на самоизоляции за пределами нунциатуры. Как сообщил секретарь нунциатуры венгерский прелат Эрвин Лендьел, болезнь протекает у 51-летнего архиепископа в легкой форме. Он дистанционно принимает участие в подготовке визита Святейшего Отца. Что касается Апостольского визита в Ирак, запланированного на 5-8 марта, вопрос о его отмене не стоит на повестке дня.

Как правило, во время визита Понтифика в ту или иную страну, дипломатический представитель Ватикана – нунций – сопровождает Папу, однако в данном случае будет сделано исключение. Помещения нунциатуры, в которых остановится Франциск во время визита, дезинфицированы, весь персонал дипмиссии сдал тест на COVID-19. Сам Папа Франциск некоторое время назад был вакцинирован от новой коронавирусной инфекции. Члены делегации, которые будут его сопровождать в Ираке, также сделали прививки.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Ираке власти этой арабской страны ввели на прошлой неделе комендантский час. Начиная с 26 февраля, введены строгие ограничения на передвижения в Багдаде. Службы безопасности перекрыли ряд улиц бетонными блоками, установив контрольно-пропускные пункты. Причиной этих мер названа борьба с распространением инфекции.