Апостольский нунций: ситуация в Сирии станет проверкой на человечность

Ситуация в Сирии станет проверкой на гуманность для международного сообщества и внутри страны, — считает кардинал Марио Дзенари, Апостольский нунций в Сирии, которого цитирует Vatican News.

Папский дипломат срочно прибыл в Алеппо – «город-мученик», наиболее пострадавший от мощного землетрясения на северо-западе Сирии, чтобы своими глазами увидеть последствия трагедии, посетить различные места и населенные пункты, а также координировать помощь населению.

В комментарии Vatican News иерарх отметил, что дорога из Дамаска в Алеппо, которая обычно занимает около трех часов, на этот раз была намного длиннее из-за снега на дороге. В городе кардинал Дзенари видел разрушенные дома, рухнувшие минареты мечетей, а также пострадавший католический храм. В результате обрушения одного из зданий под завалами погиб священник, секретарь местного епископа на покое.

Представитель Святейшего Отца обратил внимание на положение тысяч людей, которые после многих лет войны и бомбежек задаются вопросом: «За что нам это?». «Это вопрос, на который сложно ответить… Кстати, вся Сирия уже под очередной «бомбой», которую я называю бомбой бедности. 90% населения страны, по статистике ООН, живет за чертой бедности. Сначала их били настоящими бомбами, различными видами оружия, нищетой, а теперь это землетрясение», — с горечью отметил иерарх.

«Мы хотим надеяться на существование доли здравого смысла и человечности. Прежде всего на национальном уровне: к сожалению, война не окончена, но хотелось бы, чтобы конфликты и вражда ушли в сторону, и чтобы все посмотрели на этих несчастных сирийцев с чувством человечности. Потом на международном уровне: понятно, что надо срочно помочь этим нуждающимся людям, несмотря на политические разногласия. Это будет испытанием на гуманность для международного сообщества и внутри Сирии», — сказал кардинал Дзенари, отметив, что Католическая Церковь уже участвует в оказании гуманитарной помощи.

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В Сирии землетрясение затронуло провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По сообщению местного Минздрава, погибли 1250 человек, пострадали свыше двух тысяч. По последним данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число погибших в стране в результате землетрясения увеличилось до 12 391 человека, раненых — 62 914.