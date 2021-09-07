Англиканский епископ уходит в отставку, чтобы перейти в Католическую Церковь

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби с сожалением принял отставку епископа Джонатана Гудолла после восьми лет его пребывания на посту епископа Эббсфлитского после его решения «прийти к полному общению с Римско-Католической Церковью.

Архиепископ Джастин Уэлби сказал: «Я глубоко благодарен епископу Джонатану за его деятельность и многие годы верного служения. Я молюсь за него и Сарру как за его будущее служение, так и за направление, в котором они будут призваны в их продолжающемся путешествии посвященного служения Христу».

«Что касается престола Эббсфлита, мы начнем процесс консультаций с коллегами и другими лицами, включая приходы, которым служит епископ Джонатан, чтобы определить, какими будут следующие шаги», — отметил примас Церкви Англии.

Епископ Джонатан Гудолл сказал: «Я принял решение уйти с поста епископа Эббсфлитского, чтобы получить полное общение с Римско-Католической Церковью, только после длительного периода молитв, который был одним из наиболее полных испытаниями периодов в моей жизни».

«Жизнь в общении с Англиканской Церковью формировала и питала мое ученичество как католического христианина на протяжении многих десятилетий. Здесь я впервые получил — и полжизни служил как священник и епископ — священную благодать христианской жизни и веры. Я всегда буду дорожить этим и буду благодарен за это. Я верю, что вы все поверите, что я принял свое решение как способ сказать «да» нынешнему призыву и приглашению Бога, а не сказать «нет» тому, что я знал и испытал в Англиканской Церкви, чему я так глубоко обязан и должен».

Источник: Седмица