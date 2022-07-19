Американец в одиночку очистил мангровые леса от 10 тонн мусора

В США 35-летний Эндрю Отазо в одиночку очистил мангровые леса на коралловых островах Флорида-Кис от 10 тонн мусора: шприцев, использованных детских подгузников, мебели, автозапчастей и зеркал. На это у него ушло пять лет, передает Правмир со ссылкой на Reuters.

Вначале Эндрю убрался в заброшенном лагере беглых преступников. Потом он начал собирать мусор по всему побережью, даже во время фридайвинга.

«Я становился старше, изучал проблему и понимал, какой вред мусор в мангровых лесах наносит экосистеме и дикой природе», — говорит Эндрю.

Он решил не ждать помощи от властей и начать действовать самостоятельно, чтобы показать, как много может сделать даже один человек, задавшись целью.

В течение пяти лет Эндрю таскал на своих плечах дурнопахнущие мешки с мусором, в котором можно было найти что угодно — начиная от миниатюрного кубинского флага, заканчивая креслом для кемпинга.

Большая часть мусора попадает в экосистему из ливневок Майами — отходы выносит в залив Бискейн, а затем прибивает к побережью островов. Система улавливания отходов в канализации решила бы эту проблему, но пока местные власти не планируют ее устанавливать.

Пока проблему не решат, Отазо планирует продолжать убирать мусор собственными силами. Однажды он даже пробежал марафон, привязав к своему рюкзаку 15 килограммов хлама, чтобы привлечь внимание к загрязнению мангровых лесов.

«Я нашел достаточно автомобильных запчастей, чтобы собрать свой собственный пикап, если бы захотел. Если бы кто-то спросил меня, то я бы ответил, что нашел его в мангровых зарослях», — смеется Отазо.

Его активность привлекла к проблеме засорения лесов больше внимания местных жителей и правительства, чем призывы в соцсетях и публикации в СМИ.