Алистер Даттон — новый генеральный секретарь Caritas Internationalis

Директор шотландской Caritas Алистер Даттон был избран генеральным секретарем Caritas Internationalis до 2027 года. Ранее в конфедерации 162 национальных отделений Caritas он отвечал за гуманитарные проекты по всему миру.

Даттон имеет большой опыт в сфере гуманитарной деятельности. На протяжении почти 30 лет он реализовывал различные благотворительные проекты более чем в 70 странах мира.

После своего избрания шотландец сказал, что служение в католической благотворительной организации всегда было для него большой привилегией. «Каритас был моим домом, моей семьей и моим призванием», — подчеркнул он, заверив, что на новой должности будет смиренно слушать, взвешенно принимать решения и стараться наводить мосты для дальнейшего совместного развития деятельности католической конфедерации.

Алистер Даттон присоединился к Caritas в 1996 году. С тех пор он реализовывал проекты помощи во время войн в Косово, Дарфуре, Ираке и Сирии. Поддерживал жертв землетрясения на Гаити, цунами в Индонезии и тайфунов в Пакистане, Индии и Бангладеш. Занимался борьбой с эксплуатацией природных ресурсов Африки и создавал гуманитарные проекты для беженцев с Ближнего Востока. Оказывал поддержку жертвам продовольственного кризиса во многих африканских странах, от Сахеля до Сомали и от Судана до Зимбабве. Теперь вместе с новым председателем Caritas Internationalis , которым стал японский архиепископ Тарчизио Кикучи, он будет отвечать за деятельность конфедерации в течение следующих четырех лет.

По материалам Vatican News