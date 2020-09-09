9 сентября отмечается Первый международный день защиты образования от нападений

9 сентября отмечается Первый международный день защиты образования от нападений

Сентябрь 09, 2020

В конце общей аудиенции 9 сентября напомнил, что сегодня по инициативе впервые отмечается . Он проводится в контексте вооруженных конфликтов.

«Я прошу, — сказал Папа, — помолиться об учащихся, которые столь жестоко лишены права на из-за войны и терроризма. Увещаю международное сообщество сделать все возможное, чтобы сберечь здания, которые должны защитить учащуюся . Да не будет недостатка в усилиях по обеспечению для них безопасной среды для обучения, прежде всего в обстановке гуманитарного кризиса».


Источник: Vatican News

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