9 сентября отмечается Международный день защиты образования от нападений

Начиная с 2020 года 9 сентября отмечается Международный день защиты образования от нападений. Этот день был учрежден единогласным принятием Резолюции 74/275 Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция была представлена Государством Катар и поддержана 62 странами.

В тот день — ровно четыре года назад — в конце общей аудиенции на площади Святого Петра Папа Франциск напомнил, что он проводится в контексте вооруженных конфликтов.

«Я прошу, — сказал тогда Папа, — помолиться об учащихся, которые столь жестоко лишены права на образование из-за войны и терроризма. Увещаю международное сообщество сделать все возможное, чтобы сберечь здания, которые должны защитить учащуюся молодежь. Да не будет недостатка в усилиях по обеспечению для них безопасной среды для обучения, прежде всего в обстановке гуманитарного кризиса».

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В большинстве стран, где происходят вооруженные конфликты, использование школ и других образовательных учреждений в военных целях остается постоянным явлением, лишая учащихся права на доступ к качественному образованию, а учителей – возможности адекватно проводить обучение. За последние семь лет Глобальная коалиция по защите образования от нападений (GCPEA) собрала более 13 тысяч сообщений о нападениях на учебные заведения или использовании их военными по всему миру – при этом более 25000 учащихся, учителей и преподавателей получили ранения, погибли или пострадали в результате таких нападений, совершенных в условиях вооруженных конфликтов или отсутствия безопасности.

Школы, университеты и учебные заведения всегда должны быть безопасными убежищами, способствующими миру и развитию. Их гражданский характер должен быть признан и защищен, а не направлен против них.

Вооруженные конфликты создают множество разрушительных препятствий для обучения. Затяжной характер конфликтов сегодня негативно сказывается на будущем целых поколений, особенно детей и наиболее уязвимых групп населения. Право на образование должно уважаться, поддерживаться и осуществляться каждым человеком, особенно в ситуациях вооруженного конфликта и отсутствия безопасности.