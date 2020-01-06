6 января. Богоявление. Торжество

В Западной Церкви главным содержанием этого древнейшего христианского праздника стало описанное во 2-ой главе Евангелия от Матфея событие — поклонение Богомладенцу волхвов (мудрецов, звездочетов), представляющих жаждущие Откровения Истины языческие народы…

Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы (мудрецы) с востока (Мф 2,1). Они видели звезду и, благодаря особому дару Божией благодати, знали, что она указывает на рождение ожидаемого иудеями Мессии.

Бог использовал обычное занятие этих людей – исследование небесных светил, – чтобы открыть им Свою волю. Вот что пишет по этому поводу святой Иоанн Златоуст: «Бог призывает их посредством того, что было им больше всего знакомо. Он являет им огромную и прекрасную звезду, чтобы она обратила на себя их внимание своими размерами и красотой». Среди многих людей, заметивших звезду, лишь волхвы с востока познали истинный смысл ее появления. Все остальные считали, что имеют дело с обычным астрономическим феноменом. Вероятно, они получили тот же дар благодати, что и волхвы, но не откликнулись на него. Как же много они потеряли! Волхвы должны были стать первыми среди бывших язычников, которые на протяжении многих веков будут приходить к Иисусу, и они должным образом распорядились полученной благодатью. Они оставили семьи, интересы, удобства. Им было нелегко объяснить ближним, зачем они отправляются в путешествие. Весьма вероятно, что они без лишних слов взяли с собой самое ценное, что имели, и отправились в путь, чтобы прославить Господа. Их путешествие было долгим и тяжелым. Но они выстояли до конца.

Эти решительные, самостоятельные люди, демонстрируют нам, как мы должны поступать, чтобы прийти к Иисусу, оставив в стороне всё, что нас может задержать или сбить с пути. «Иногда, — пишет современный духовный автор, — когда мы с любовью следуем за Иисусом, нас может остановить страх перед тем, что скажут люди, страх, что наш образ действий будет назван фанатизмом и безумием. А между тем, те мужи, благодаря которым мы и празднуем наш прекрасный семейный праздник, служат нам примером мужества и учат нас, что не следует слишком прислушиваться к мнениям окружающих. Эти мнения бессмысленно парализуют тех, кто давно уже мог бы быть со Христом, жить с Ним».

Но как только волхвы пришли в Иерусалим, звезда исчезла из их поля зрения, свет погас, и путешественники остановились в растерянности. Как они поступили тогда? Они принялись опрашивать тех, кто должен был знать о Младенце: Где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему (Мф 2,2). Мы должны учиться у этих мудрых и святых людей. Нам тоже случается погружаться во тьму, мы тоже порой чувствуем себя потерянными. Часто это происходит потому, что мы не ищем света воли Божией, а пытаемся просветить свою жизнь светом собственных капризов, которые, как кажется, способны указать нам более легкий путь. «В нашей жизни мы часто совершаем выбор не по воле Божией, — замечает уже процитированный выше автор, — но руководствуемся собственными вкусами и капризами, своекорыстием и малодушием. У нас нет навыка смотреть в небо, на звезды. Обычно мы предпочитаем светить себе собственной свечкой, которая дает мало света. Это – гаснущий свет, свет, который замыкает нас в границах нашего эгоизма».

Волхвы спрашивают, ибо они твердо решили идти за светом, который даровал им Бог, хотя он и указывает на тернистые и трудные пути. Они не хотят следовать собственному свету, который мог бы повести их куда более безопасным и гладким путем: ведь на этом пути они никогда не смогут встретить Иисуса. Когда же они потеряли из виду дарованный свыше свет, они прибегли к иным доступным им средствам, чтобы достичь Вифлеемской пещеры. Дойти до Иисуса – вот единственное, что их интересовало. Вся наша жизнь – это путь ко Христу, тот путь, который мы проходим в свете веры. Та же вера в случае необходимости побуждает нас спрашивать и быть послушным. Если свет, направляющий нас погаснет, следует поспешить к «пастырю доброму» – нашему священнику.

Мудрецы вновь увидели звезду, которая и указала им, где находится Господь, потому, что последовали советам и указаниям тех, кого Господь в тот момент поставил на их пути. Очень часто наша вера требует от нас послушания, подлинного смирения, которое позволяет нам получить помощь в духовном водительстве от того, кого мы знаем как доброго пастыря.

Из книги Ф. Карвахала «В общении с Богом»